Serie A, l'Udinese vince e manda in B la Samp, Salernitana ko ad Empoli

SERIE A

Pereyra e Masina firmano il 2-0 friulano e la retrocessione dei blucerchiati, non ci sarà il derby col Genoa. I campani, invece, vengono sconfitti 2-1 al Castellani

© Getty Images Non riesce l'impresa alla Sampdoria, che subisce la 23a sconfitta stagionale e saluta aritmeticamente la Serie A. Al Friuli vince 2-0 l'Udinese, con le reti di Pereyra (9') e Masina (34'), sancendo la retrocessione dei blucerchiati con 17 punti e un ferale -13 dalla quartultima. Sorride invece l'Empoli, che blinda di fatto la salvezza sconfiggendo la Salernitana: Cambiaghi e Caputo firmano il 2-1 del Castellani, inutile la rete di Piątek.

UDINESE-SAMPDORIA 2-0

Non riesce l'impresa alla Sampdoria, che viene aritmeticamente retrocessa in Serie B perdendo 2-0 al Friuli contro un'ottima Udinese. Partono fortissimo i padroni di casa, costruendosi due occasioni in pochi secondi: Pereyra ispira Nestorovski, Ravaglia devia in corner il suo colpo di testa e sul calcio d'angolo seguente para anche la rovesciata del macedone. Al 9', l'Udinese passa grazie al guizzo di Ebosele: l'ex Derby County si fa settanta metri palla al piede e serve il Tucu Pereyra, che supera il portiere con uno scavetto. Il vantaggio spegne le velleità della Sampdoria, che rischia sul tiro di Thauvin, deviato da Ravaglia in corner. Al 34' ecco il raddoppio bianconero, col cross perfetto di Lovric e la rete di testa firmata da Masina. C'è spazio anche per un'altra chance per l'Udinese, col tris sfiorato da Pereyra. La Sampdoria sembra totalmente fuori dalla partita, i friulani giocano da soli e vanno al riposo sul 2-0. La reazione blucerchiata arriva al 52', con la conclusione a rete di Zanoli e la deviazione di piede di Silvestri. L'Udinese ha abbassato troppo i ritmi e rischia di subire gol, col pallonetto dell'ex Quagliarella e il palo di Gabbiadini. La sfuriata della Sampdoria si interrompe però a mezz'ora dal termine, coi friulani che riprendono il controllo del match e ne anestetizzano i ritmi. Per ritrovare un'azione insidiosa dobbiamo infatti aspettare l'82', con la punizione di Gabbiadini e l'intervento coi pugni di Silvestri. Nel finale Sottil schiera anche Pafundi, pupillo di Mancini in Nazionale e gioiello classe del 2006 dell'Udinese, che si limita a controllare e portare a casa il successo. Il 2-0 odierno porta i bianconeri all'ottavo posto con Fiorentina, Torino e Monza. Mesta retrocessione in Serie B, dopo undici anni, per la Sampdoria. Non ci sarà il derby col Genoa per i blucerchiati, ultimi con 17 punti e un ferale -13 dal Verona quartultimo. Ora inizia la partita più difficile, quella del futuro societario.



LE PAGELLE

Lovric 6.5 - L'ennesima grande prestazione stagionale del centrocampista. Serve palloni perfetti per il compagno, non facendo rimpiangere Samardzic, e trova l'assist per il raddoppio con un grande cross.

Ebosele 6.5 - La fascia destra è tutta sua, dopo l'infortunio di Ehizibue. L'ex Derby County risponde subito presente, trovando il suo primo assist bianconero dopo nove minuti. Prova di sostanza.

Gabbiadini 6 - L'ultimo ad arrendersi in questa Sampdoria, aritmeticamente retrocessa in Serie B. Colpisce un palo e costringe Silvestri a sporcarsi i guantoni con la sua punizione.

Djuricic 5 - Viene preferito a Cuisance, ma l'ex Sassuolo delude su tutti i fronti. Sbaglia passaggi elementari, spreca chances sottoporta e si fa anche ammonire. Prova da dimenticare.

IL TABELLINO

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6.5; Becão 6, Bijol 6, Masina 6.5; Ebosele 6.5 (32' st Udogie 6), Pereyra 6.5 (39' st Pafundi sv), Walace 6, Lovric 6.5 (19' st Arslan 6), Zeegelaar 5.5 (32' st Pérez 6); Thauvin 6 (19' st Samardzic 6); Nestorovski 5.5. All. Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Pérez, Vivaldo Semedo, Guessand.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia 6; Günter 5.5, Nuytinck 5.5, Murru 5.5; Zanoli 6, Winks 5 (43' st Ilkhan), Rincón 5 (43' st Paoletti), Augello 5.5; Djuricic 5 (43' st Cuisance sv); Gabbiadini 6 (43' st Lammers sv), Quagliarella 5.5 (39' st Jesé sv). All. Stankovic. A disposizione: Turk, Zorzi, Oikonomou, De Luca, Murillo, Malagrida.

Arbitro: Baroni.

Marcatori: 9' Pereyra (U), 34' Masina (U).

Ammoniti: Winks (S) Becão (U), Augello (S), Masina (U).



LE STATISTICHE DI UDINESE-SAMPDORIA

• La Sampdoria è retrocessa per la 5ª volta nella sua storia in Serie A: dopo il 1965/66, 1976/77, 1998/99 e 2010/11.

• L’Udinese ha guadagnato 46 punti dopo 34 partite in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2012/13 (54 in quel caso).

• Solo Mattia Zaccagni (16) e Sergej Milinkovic-Savic (14) hanno preso parte a più gol di Roberto Pereyra (11: cinque reti e sei assist) tra i centrocampisti in questa stagione di Serie A.

• Roberto Pereyra ha segnato cinque gol in questo campionato, eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A: cinque reti anche nel 2020/21 e nel 2012/13.

• Roberto Pereyra ha preso parte a 11 gol in questo campionato (cinque reti e sei assist), solo nel 2020/21 è stato coinvolto in più marcature in una stagione di Serie A (12 in quel caso).

• Le cinque reti di Roberto Pereyra in questo campionato sono tutte state messe a segno alla Dacia Arena.

• L'Udinese è una delle due squadre, insieme alla Lazio (tre), a vantare almeno due centrocampisti con almeno cinque e cinque assist in questa stagione di Serie A: Roberto Pereyra (5+6) e Sandi Lovric (5+5) per i friulani.

• 5° gol di Adam Masina in Serie A, secondo in questo campionato - dopo quello realizzato contro il Milan lo scorso 13 agosto. Tutte le ultime tre reti del classe '94 nel torneo sono arrivate di testa.

• Sia l'Udinese che la Sampdoria hanno schierato la loro formazione titolare con l'età media più alta di questo campionato: per i friulani 28 anni e 250 giorni mentre per i blucerchiati 31 anni e 12 giorni.



EMPOLI-SALERNITANA 2-1

Colpo salvezza per l’Empoli, che batte la Salernitana 2-1. Match intenso in avvio: i toscani provano a controllare i ritmi del gioco, ma senza riuscire a trovare spazi centrali; i campani fanno densità per ripartire in contropiede. La prima occasione dei padroni di casa arriva da corner: cross sul secondo palo e colpo di testa di Caputo, lasciato colpevolmente solo, che esalta i riflessi di Ochoa. Il portiere messicano è ancora una volta provvidenziale sul destro dal limite di Cambiaghi, deviato oltre la traversa. Gli ospiti si abbassano sempre di più e al 37’ vanno sotto: è ancora l’attaccante di proprietà dell’Atalanta a ricevere il cross di Ebuehi e siglare di testa il suo sesto gol in campionato, il terzo consecutivo.

Paulo Sousa si fa sentire negli spogliatoi e al rientro in campo la Salernitana è più aggressiva nel pressing e fluida nel palleggio, senza però riuscire a creare vere occasioni da gol. La prima chance del secondo tempo è infatti ancora dei toscani: bella azione personale di Marin, che semina il panico in area e serve Parisi, che da ottima posizione calcia alto. Poco dopo Baldanzi penetra in area e servire Caputo, che non riesce a battere Ochoa in uscita. Sul corner seguente Ebuehi colpisce la traversa di testa, ma il raddoppio è soltanto rimandato: al 66’ è ancora l’ex Venezia a farsi trovare smarcato su calcio d’angolo e freddo nel servire Caputo, che questa volta non sbaglia il tap-in. La squadra di Zanetti controlla la partita, ma all’86’ i campani accorciano: Kastanos calcia dal limite dell’area e trova la respinta di Vicario, che non può nulla sulla ribattuta vincente di Piatek. La reazione dei padroni di casa è immediata, ma il gol di Pjaca, a segno con un bel destro a giro, viene annullato per fuorigioco. In pieno recupero Mazzocchi ha una grande occasione per pareggiare, ma la sua conclusione si spenge larga. Finisce quindi 2-1 per l’Empoli, che raggiunge quota 38 punti, avvicinando sempre più la salvezza e staccando proprio la Salernitana in classifica, ferma a 35.



LE PAGELLE

Ebuehi 7: Zanetti lo ha voluto fortemente a Empoli, ora è chiaro il perché: spinta costante sulla destra, due assist e traversa colpita di testa

Cambiaghi 7: È l’ultimo dei gioielli esplosi al Castellani. Dinamismo e senso del gol: segna il suo terzo gol consecutivo con un bel colpo di testa

Ochoa 6.5: Provvidenziale nel primo tempo, tiene in partita i suoi finché può. Incolpevole sul gol di Cambiaghi

Dia 5: È il grande assente della sfida: mai pericoloso, vaga nella trequarti avversaria senza ricevere nemmeno un pallone giocabile



IL TABELLINO

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6; Ebuehi 7 (42’ st Stojanovic sv), Walukiewicz 6, Luperto 6.5, Parisi 6.5; Grassi 6, Marin 6.5, Henderson 6 (14’ st Akpa Akpro 6) Baldanzi 6.5 (33’ st Bandinelli 6); Cambiaghi 7 (33’ st Pjaca 6), Caputo 7 (42’ st Destro sv). A disp. Ujkani, Perisan, Cacace, Tonelli, Haas, Fazzini, Vignato, Satriano, Piccoli. All. Zanetti

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6.5; Bronn 5.5, Lovato 5.5, Pirola 5.5 (1’ st Kastanos 6); Sambia 5 (1’ st Daniliuc 6), Coulibaly 5.5 (22’ st Bohinen 6), Vilhena 6 (40’ Nicolussi Caviglia sv), Mazzocchi 6; Maggiore 5.5 (1’ st Piatek 6.5), Botheim 5.5; Dia 5. A disp. Sepe, Fiorillo, Troost-Ekong, Iervolino, Bonazzoli. All. Sousa

Arbitro: Volpi

Marcatori: 37’ Cambiaghi (E), 18’ st Caputo (E), 41’ st Piatek (S)

Ammoniti: Lovato (S), Bronn (S), Baldanzi (E), Destro (E)

LE STATISTICHE DI EMPOLI-SALERNITANA

• Francesco Caputo ha realizzato il gol numero 19 con la maglia dell'Empoli in Serie A, eguagliando Ighli Vannucchi al 4° posto della classifica dei giocatori con più reti segnate con la maglia dei toscani nel massimo campionato.

• Soltanto la Juventus (20) conta più reti segnate da giocatori nati dal 2000 in poi dell’Empoli (15) in questo campionato di Serie A.

• Tra i giocatori con almeno sei reti all'attivo in questo campionato solo Rasmus Højlund (sette - aprile 2003) e Khvicha Kvaratskhelia (12 - febbraio 2001) sono più giovani di Nicolò Cambiaghi (sei - dicembre 2000).

• Krzysztof Piatek ha segnato il suo primo gol in Serie A nel 2023 al 29° tiro effettuato nel corso del nuovo anno solare nel torneo – il polacco è tornato al gol nel massimo campionato dopo 184 giorni (5 novembre 2022 vs Cremonese).

• Tyronne Ebuehi ha servito due assist nella gara contro la Salernitana: l’ultimo difensore dell’Empoli a fornire due passaggi vincenti in un singolo match di Serie A era stato Manuel Pasqual (vs Crotone il 12 settembre 2016).

• La Salernitana è tornata a perdere in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio interrompendo una serie di 10 risultati utili consecutivi: l’ultimo ko prima dell’Empoli risaliva alla prima partita della gestione Paulo Sousa (0-2 vs Lazio).

• La Salernitana ha subito più di una rete in trasferta in Serie A per la prima volta dal 15 gennaio scorso (otto vs Atalanta al Gewiss Stadium).

• L’Empoli ha vinto due partite consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (vs Sampdoria e Inter).

• Dylan Bronn ha raggiunto contro l’Empoli le 100 presenze nei cinque maggiori tornei europei – 23 di queste sono arrivate con la maglia della Salernitana.

• La Salernitana non ha trovato il gol nel primo tempo in 22 delle 34 partite disputate in questa Serie A: solo Cremonese (24) e Sampdoria (26) hanno fatto peggio in stagione.