Serie A: il Sassuolo batte 3-2 la Sampdoria, il Benevento passa 2-0 a Udine, al Genoa il derby con lo Spezia

LE ALTRE PARTITE

Nella 14esima giornata di Serie A il Sassuolo ritrova la vittoria dopo due turni a secco: la Sampdoria viene superata 3-2 grazie alle reti di Traorè (2’), Caputo (56’) e Berardi (58’). Ai blucerchiati non bastano i gol di Quagliarella (55’) e Keita (84’). Successi in trasferta anche per Benevento e Genoa, importantissimi in chiave salvezza: la formazione di Pippo Inzaghi passa 2-0 sul campo dell’Udinese, con Caprari e Letizia, mentre i rossoblù vincono 2-1 in rimonta il derby ligure contro lo Spezia: decidono Destro e Criscito.

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3

Successo importante del Sassuolo sul campo della Sampdoria. Neroverdi in vantaggio dopo poco più di un minuto dal fischio d’inizio. Brutta palla persa in uscita dai blucerchiati, Boga recupera palla e verticalizza per Caputo che in qualche modo la fa arriva a Traorè, il quale sbuca dentro l’area e con il sinistro incrocia battendo Audero. Gli ospiti continuano a spingere e sfiorano il raddoppio al 12’ con un gran mancino di Berardi dal limite dell’area, ma è molto bravo Audero a stendersi sulla sinistra e deviare in calcio d’angolo. La formazione di Ranieri riesce a costruire una timida opportunità con Quagliarella, ma il suo tiro termina a lato della porta di Consigli. Ed è proprio il capitano della Sampdoria a ristabilire la parità, fulminando Consigli con un tiro deviato in maniera decisiva da Ferrari. La squadra di De Zerbi non ci sta e piazza un fulmineo uno-due: prima con un tap-in vincente di Caputo dopo una corta respinta di Audero su Berardi, poi quest’ultimo fissa il punteggio sul 3-1 con un’azione fotocopia dopo un’azione personale di Boga. La rete di Keita nel finale di match non cambia l’esito della sfida; anche perché proprio l’ex Inter e Lazio viene espulso in pieno recupero per un fallaccio su Traorè. De Zerbi ritrova il quarto posto.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3

Sampdoria (3-5-2): Audero 6; Yoshida 5,5 (29’ st Léris 6), Colley 5,5, Tonelli 5; Thorsby 6 (37’ Adrien Silva 6), Damsgaard 5,5 (28’ st Candreva 6,5), Jankto 6, Ekdal 5,5, Augello 5; Ramirez 5,5 (28’ st Keita 5,5), Quagliarella 6. A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Verre, Askildsen, Regini, La Gumina. All.: Ranieri 5,5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6,5, Chiriches 6 (42’ st Peluso sv), Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Magnanelli 5,5 (14’ st Obiang 6), Traorè 7, Locatelli 6; Berardi 6,5 (42’ Haraslin sv), Caputo 6,5, Boga 6,5. A disp.: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Lopez, Raspadori, Toljan, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi 6,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 2’ Traorè (S), 10’st Quagliarella (S), 11’st Caputo (S), 12’ st Berardi (S)

Ammoniti: Caputo (S), Magnanelli (S), Colley (S), Chiriches (S), Tonelli (S), Locatelli (S)

Espulsi: al 47’ st Keita (S) dopo un cartellino rosso diretto



LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia il Sassuolo ha vinto 7 delle prime 14 partite di Serie A. 26 punti é un record per i neroverdi a questo punto del torneo.

La Sampdoria ha perso un match di Serie A pur effettuando 26 tiri per la prima volta da maggio 2014 (29 contro il Napoli in quel caso).

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 10 gare di campionato: l'ultima serie più lunga nella competizione risaliva al settembre 2017 (13 in quel caso);

Solo al Milan (9, ma in 13 partite), Domenico Berardi ha segnato piú gol in A che alla Sampdoria (7 in 10 gare).

Fabio Quagliarella é l'unico giocatore ad aver segnato almeno 7 gol in tutti gli ultimi 7 campionati di Serie A.

Tra chi ha segnato almeno 7 gol in questo campionato, solo Ibrahimovic é piú vecchio di Quagliarella, solo Nzola é piú giovane di Berardi.

32esimo gol in Serie A per Keita: era dal 26-05-2019 (2-1 vs Empoli) che l'ex attaccante del Monaco non trovava la rete nel massimo campionato.

Traoré é l'unico giocatore nato dopo l'1/1/2000 ad aver segnato almeno due gol in ognuno degli ultimi tre campionati di Serie A.

Hamed Junior Traore é il piú giovane marcatore del Sassuolo in questo campionato.

Era da maggio 2019 (Gazzola del Parma) che la Sampdoria non subiva gol nei primi 2 minuti di gioco in Serie A.

Dopo 1' 18'' quello di Traoré é il terzo gol piú veloce della storia del Sassuolo in Serie A (Politano vs la SPAL a ottobre 2017 e Matri vs il Pescare nel gennaio 2017 i due piú veloci).

La Sampdoria è la squadra contro cui Hamed Junior Traore ha partecipato attivamente a piú gol in Serie A (4, grazie a due reti e due assist).

UDINESE-BENEVENTO 0-2

Altri punti pesantissimi per il Benevento in chiave salvezza. La formazione di Pippo Inzaghi sblocca il risultato al 9’: retropassaggio errato di Arslan, sfruttato da Insigne, Caprari conclude poi a rete con un rasoterra mancino angolatissimo dal limite. Lasagna sciupa due ottime occasioni da gol tutto solo davanti a Montipò ma in entrambe le circostanze si rivela impreciso. Dopo una buona parata dell’estremo difensore del Benevento su Arslan, Caprari si costruisce una buona occasione, spedendo di poco dal limite dell’area avversaria. A inizio ripresa Becao è autore di una rovesciata che termina di poco alta sugli sviluppi di una punizione calciata dalla sinistra da De Paul. Lasagna spreca un’altra occasione a tu per tu con Montipò non riesce a superarlo e un avversario spazza via il pallone. Così i campani chiudono i conti al 77’: tocco di Caprari in area per Letizia che, da posizione defilata, lascia partire un bolide imprendibile per Musso.



IL TABELLINO

UDINESE-BENEVENTO 0-2

Udinese (3-5-2): Musso 5,5; Rodrigo Becão 5,5, Bonifazi 5,5 (20’ st Deulofeu sv; 31’ st ter Avest 6)), Samir 5,5; Stryger Larsen 5,5, De Paul 5,5, Arslan 6 (20’ st Walace 6), Pereyra 5,5, Zeegelaar 5,5; Lasagna 5, Pussetto 5,5. A disp.: Scuffet, Carnelos, Micin, Nestorovski, Mandragora, Forestieri, Palumbo, De Maio, Coulibaly. All.: Gotti

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6,5; Letizia 7, Glik 6,5, Tuia 6,5, Barba 6; Ionita 6,5 (15’ st Dabo 6,5), Schiattarella 6,5, Improta 6,5 (25’ st Foulon 6); Insigne 6,5 (15’ st Tello 6,5), Caprari 7 (36’ st Sau v); Lapadula 6 (25’ st Di Serio 6). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Del Pinto, Viola, Foulon, Moncini, Pastina. All.: F. Inzaghi

Arbitro: Volpi

Marcatori: 9’ Caprari (B), 32’ st Letizia (B)

Ammoniti: Insigne (B), Becao (U), Tuia (B)



LE STATISTICHE

Il Benevento ha vinto due gare di fila per la seconda volta in Serie A (la prima era stata nel 2017/18, contro Chievo e Sampdoria) e per la prima volta in assoluto nel massimo campionato ha mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive.

Questa è solo la terza volta che il Benevento vince un match di Serie A con almeno due gol di scarto.

Solo il Parma (tre) ha segnato meno gol casalinghi dell’Udinese in questa Serie A (cinque). Questa è la quarta volta in questo campionato in cui i friulani non vanno a bersaglio alla Dacia Arena.

Gaetano Letizia è uno dei cinque difensori che contano almeno tre gol in questa Serie A. Il secondo italiano insieme a Danilo D'Ambrosio (entrambi tre reti).

Era dallo scorso ottobre in casa della Roma che il Benevento non andava a segno entro i primi 10' di gioco in Serie A (anche in quel caso la firma fu di Caprari, che sbloccò il match al 5').

Quarto gol in questa Serie A per Caprari in 12 presenze; una sola rete in meno rispetto a quelle collezionate nelle precedenti 30 con le maglie di Parma e Sampdoria.

Solo Cheick Diabatè (otto) ha segnato più gol di Gianluca Caprari con il Benevento in Serie A (quattro al pari di Massimo Coda).

Per la seconda volta in Serie A Gianluca Caprari ha sia segnato che servito un assist nello stesso match. La prima era stata nel maggio 2017, contro la Fiorentina con la maglia del Pescara e anche in quel caso in trasferta.

Roberto Insigne ha servito almeno due assist in ognuno degli ultimi sei campionati tra Serie A e Serie B.

Solo Eddie Salcedo è più giovane di Giuseppe Di Serio tra gli attaccanti con almeno cinque presenze in questa Serie A.

SPEZIA-GENOA 1-2

Il derby ligure parte subito a razzo al Picco e sono i padroni di casa ad avanti nel risultato al 10’: Gyasi entra in area e scarica al centro per Nzola che, con un perfetto taglio sul primo palo, insacca agevolmente da pochi passi con un elegante tocco di esterno. Passano 5 minuti di gioco e i rossoblù pareggiano: percussione centrale di Pandev che va al cross in mezzo trovando Destro, che va a segno con una girata di prima intenzione. Il primo tempo non regala poi altre emozioni, eccezion fatta per un destro potente di Maggiore che non sorprende Perin. Nonostante uno sprint buono per lo Spezia a inizio ripresa, il Genoa ribalta la situazione al 72’: Behrami va giù in area dopo un contatto con Terzi e il Var suggerisce all’arbitro Massa di concedere il penalty. Criscito dagli undici metri nonostante Provedel intuisca. Il Genoa vede la zona salvezza.



IL TABELLINO

SPEZIA-GENOA 1-2

Spezia (4-3-3): Provedel 6,5; Vignali 5,5, Chabot 5,5 (1’ st Terzi 5,5), Erlic 5,5, Marchizza 5,5; Estévez 6 (30’ st Bartolomei 6), Maggiore 6 (30’ st Pobega 6), Ricci 5,5 (39’ st Piccoli sv); Farias 6 (16’ st Mastinu 5,5), Nzola 6,5, Gyasi 6,5. A disp.: Krapikas, Acampora, Sala, Agoume, Bastoni, Deiola, Ismajli. All.: Italiano

Genoa (3-5-2): Perin 6,5; Masiello 5,5, Radovanovic 5,5, Criscito 6,5; Ghiglione 6 (18’ st Zappacosta 6), Lerager 6,5 (18’ st Zajc 6), Badelj 6, Behrami 6 (30’ st Rovella 6), Czyborra 5,5; Destro 6,5 (38’ st Pjaca 6), Pandev 6,5 (30’ st Scamacca 5,5). A disp.: Paleari, Zima, Goldaniga, Bani, Melegoni, Pjaca, Shomurodov, Dumbravanu All. Ballardini

Arbitro: Massa

Marcatori: 10’ Nzola (S), 15’ Destro (G), 27’ st rig Criscito (G),

Ammoniti: Erlic (S), Chabot (S), Pandev (G), Ghiglione (G), Destro (G), Terzi (S), Zajc (S)



LE STATISTICHE

Il Genoa (2V, 1N) è rimasto imbattuto in tre derby liguri consecutivi in Serie A per la prima volta dal novembre 2009 (3V).

Il Genoa ha vinto una partita di Serie A dopo essere andato in svantaggio 1-0 per la prima volta dall’ottobre 2019 contro il Brescia (3-1).

Nessuna squadra ha raccolto meno punti dello Spezia in casa in questa Serie A: tre (frutto di tre pareggi), al pari del Torino.

Il Genoa ha vinto quattro delle ultime cinque partite in Serie A contro squadre neopromosse (1P), realizzando almeno due gol in ciascuno dei quattro successi del parziale.

Mattia Destro ha preso parte a due dei quattro gol messi a segno in trasferta dal Genoa in questa Serie A (assist per Pjaca contro la Fiorentina).

L'ultima volta che Mattia Destro, a quota quattro reti nel torneo in corso, ha realizzato più gol in uno stesso campionato di Serie A, risale al 2017/18 (sei).

Quello di Criscito è stato il primo rigore realizzato dal Genoa nel massimo campionato dopo quello dello scorso luglio (sempre realizzato dal difensore italiano proprio in un derby ligure, contro la Sampdoria).

Quello di M'Bala Nzola al 10o minuto, è stato il primo gol messo a segno dallo Spezia nei primi 15 minuti di gioco di una partita del torneo in corso.

M'Bala Nzola (classe 1996) è il giocatore più giovane con almeno sette reti messe a segno in questa Serie A.

Domenico Criscito ha realizzato il primo e l’ultimo gol del Genoa nell’anno solare 2020 in Serie A; contro Sassuolo e Spezia, entrambi su rigore.

Emmanuel Gyasi ha preso parte al primo e all’ultimo gol dello Spezia nell’anno solare 2020; assist per Nzola contro il Genoa e gol in Serie B contro il Cittadella.