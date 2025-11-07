Serie A: il Pisa si sblocca, Touré manda ko la Cremonese

La prima vittoria in questa Serie A è dolcissima per il Pisa, che si sblocca e vince 1-0 contro la Cremonese: Touré segna il primo gol nerazzurro in casa e firma un successo pesantissimo. Spingono sin dal via i nerazzurri con l'esterno tedesco, chance anche per Nzola che però non la sfrutta. Risponde la Cremonese col Mudo Vazquez, che impegna Semper e si costruisce due occasioni in sequenza. All'Arena Garibaldi è un susseguirsi di chance da una parte e dall'altra, ma entrambe le squadre sono imprecise: Semper e Audero controllano, Faye e Vural non colpiscono ed è 0-0 al riposo. Nella ripresa il Pisa perde Cuadrado e chiede un rigore, che non viene concesso. I toscani si innervosiscono e rischiano qualcosa dietro, con la traversa del Mudo Vazquez che spaventa Semper. Nella mezz'ora finale Gilardino perde Akinsanmiro ed è fortunato, visto che l'infortunio del nigeriano cambia i suoi piani iniziali. Sarebbe dovuto uscire Touré che, invece, resta in campo e sblocca il match al 75': la sua incornata gli consente di insaccare sull'assist di Tramoni, entrato benissimo in gara. Il francese e l'esterno tedesco decidono dunque la gara, vani i tentativi d'assalto finali della Cremonese. I grigiorossi attaccano con Vardy, Bonazzoli e Johnsen, ma rischiano solo di subire il bis: ci va vicino Canestrelli. Vince dunque 1-0 il Pisa, che sale a nove punti e si allontana dal terzultimo posto. Si ferma a quota 14 punti, invece, la Cremonese: secondo ko di fila per i grigiorossi.