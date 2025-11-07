Logo SportMediaset

Calcio

Gilardino: "Questa vittoria è un regalo per giocatori e tifosi, il mio Pisa ha voglia di migliorarsi"

07 Nov 2025 - 23:14
© Getty Images

© Getty Images

Così Alberto Gilardino dopo la prima vittoria in campionato per 1-0 del suo Pisa contro la Cremonese: "Questo è un regalo per la squadra e per i ragazzi, per la dedizione che ci hanno messo in queste settimane, è una vittoria meritata per tutti noi e per i tifosi che ci hanno incitato nelle partite dove non arrivavano i risultati".

Il Pisa cambia tanto gli elementi in campo, come mai?

"Mi piace far sentire tutti i giocatori importanti e tutti stanno dando risposte importanti. Anche stasera chi è entrato ha saputo fare la differenza. Per me questo è fondamentale. 

Maturità e unità del gruppo si sono viste in tutti i 90 minuti

"Assolutamente sì, è importante trasmettere questo tipo di sentimenti. Abbiamo giocato con il fuoco dentro contro una squadra di qualità che in alcuni momenti della gara ci ha messo in difficoltà con le giocate di Vazquez. La mia squadra sa soffrire, ha voglia di migliorarsi e ascolta".

Il Pisa reagito al momento di difficoltà con il gol decisivo, mandando un gran segnale di compattezza

"Questa è una squadra giovane con tanti debuttanti. Stasera nei momenti di difficoltà la squadra poteva demoralizzarsi, ma non lo ha fatto. Questo atteggiamento rende tutto più facile a un allenatore".

