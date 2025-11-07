Portogallo, i convocati di Martinez: ci sono Leao e Conceiçao

© Getty Images
La lista dei convocati di Martinez per le sfide del Portogallo contro Irlanda e Armenia, tra cui figurano anche Leao e Conceiçao:
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al Hilal), Matheus Nunes (Manchester City), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica); Renato Veiga (Villarreal);
Centrocampisti: João Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
Attaccanti: Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).