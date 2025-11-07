Ultras Milan: 15 minuti di sciopero del tifo a Parma

Nella trasferta di Parma il tifo organizzato del Milan rimarrà in silenzio per i primi 15 minuti di partita: la protesta è dovuta alla lamentela da parte degli ultras rossoneri per i continui disservizi nella vendita e nella distribuzione dei biglietti loro riservati per le partite fuori casa. Come si legge nel comunicato della curva: "A Parma per protesta resteremo in silenzio fino al 15° minuto del primo tempo in segno di solidarietà verso quelle centinaia di persone sempre presenti, senza fare distinzioni tra club, curva e altri frequentatori del settore ospiti, che girano sempre al seguito del Milan e che anche stavolta non ci saranno perché qualcuno ha deciso questa modalità di vendita sciagurata".