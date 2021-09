Serie A, il Milan per la vetta della classifica e la Juve per rivedere la vittoria

SERIE A

In campo anche Salernitana-Verona e Cagliari-Empoli

Fa quasi impressione dirlo, ma quello che regala oggi la giornata di campionato, con il turno infrasettimanale, è una sorta di testa coda. Fa impressione perché le due protagoniste del mercoledì sono Milan e Juventus. Il Milan perché ha tutta l'intenzione di raggiungere i cugini interisti in vetta alla classifica di Serie A con 13 punti e la Juve perché, da terzultima in graduatoria, deve nel modo più assoluto risalire e cominciare a prendersi i 3 punti che, in 4 gare, non sono ancora arrivati (l'unica vittoria è quella di Champions contro il modesto Malmoe). afp

La giornata sarà aperta proprio dagli uomini di Allegri che alle 18:30 sfidano lo Spezia in un match tutto bianconero. I liguri hanno 4 punti frutto di una vittoria e un pari. Sempre alle 18:30 in campo anche Salernitana e Verona.

In serata c'è il Milan. I rossoneri, reduci dal pari allo Stadium contro la Juve, hanno mostrato i muscoli e, nonostante i tanti infortunati, voglio tenere il timone ben saldo. A San Siro, col pubblico a trascinare, i ragazzi di Stefano Pioli si assisterà a un bel match e nonostante i numeri tutti a favore dei milanisti: perché una vittoria il Milan eguagliarebbe i 13 punti conquistati nelle scorso campionato dopo le prime cinque giornate (4V, 1N): sarebbe solo la quarta volta con almeno 13 punti per i rossoneri a questo punto del torneo nel XXI secolo (2002/03, 2003/04 e 2020/21).

Il Venezia di Zanetti, è pronto a fare da guastafeste. I veneti hanno fatto vedere buone cose in questo avvio e i rossoneri non si potranno certo rilassare.

Completa il mercoledì Cagliari-Empoli, che sembra già un match salvezza.