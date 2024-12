Serie A, il 10 gennaio assemblea per ad e altre cariche

La Lega Serie A, dopo l'elezione di Ezio Simonelli come nuovo presidente, si ritroverà il prossimo 10 gennaio per votare sulle altre cariche ai vertici della Lega. Lo ha reso noto la stessa Serie A in una nota. "Per tutte le altre cariche è stata effettuata una votazione, senza pervenire in alcuna al quorum previsto dallo Statuto in seconda convocazione. Per queste cariche è stata convocata una nuova assemblea il prossimo 10 gennaio". In particolare, i club saranno chiamati a votare per eleggere l'amministratore delegato, quattro consiglieri di Lega, un consigliere indipendente, i tre consiglieri federali in rappresentanza della Lega, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega (con due componenti effettivi e due suppletivi) e l'Organismo di Vigilanza.