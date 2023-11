Serie A, Frosinone-Empoli 2-1: Cuni e Ibrahimovic fanno volare Di Francesco

FROSINONE-EMPOLI 2-1

Ai toscani non basta Caputo: Cuni e Ibrahimovic fanno felice Di Francesco

Il Frosinone dà spettacolo e batte 2-1 l'Empoli nell'undicesima giornata di Serie A. Allo Stirpe, i ciociari vincono grazie a due bellissimi gol: il primo al 58' è di tacco e arriva da Cuni, mentre il raddoppio al 74' lo sigla Ibrahimovic al termine di una favolosa azione. Caputo accorcia le distanze all'86' e segna anche due minuti dopo, ma in fuorigioco: Di Francesco rischia ma sale a 15 punti, mentre i toscani restano a quota 7.

LA PARTITA

Il Frosinone dà spettacolo nel secondo tempo e, anche se rischia nel finale, batte 2-1 l'Empoli nell'undicesima giornata di Serie A. Il match dello Stirpe parte subito col botto, visto che dopo neanche due minuti Cancellieri colpisce la traversa con un gran tiro al termine di una strepitosa azione personale. Al 20' sembrano passare in vantaggio i ciociari: errore della difesa toscana con Ismajli, Cuni ne approfitta e insacca, ma partendo da posizione di fuorigioco. Sono, però, le uniche vere occasioni del primo tempo, che rallenta col passare dei minuti.

Nella ripresa, Reinier ci prova subito col sinistro in area senza spaventare però Berisha. Al 57', però, il Frosinone pareggia il conto dei legni con un potente destro di Mazzitelli che si stampa sul palo. Ma il vantaggio è rimandato solo di un minuto, perché Cuni segna una favolosa rete di tacco in area su assist di Reinier. I padroni di casa insistono e a metà ripresa colpiscono una traversa, ancora con Mazzitelli. La partita sembra chiudersi ufficialmente al 74' con il primo gol in Serie A di Arijon Ibrahimovic, che fa partire un potente destro al termine di un'azione strepitosa degli uomini di Di Francesco. Nel finale, però, i toscani la riaprono con il colpo di testa all'86' di Caputo. Un minuto dopo, l'ex Samp troverebbe anche il 2-2, ma segna in fuorigioco. Finale in sofferenza ma senza l'acuto finale: il Frosinone sale a 15 punti e "doppia" l'Empoli, fermo a 7.

LE PAGELLE

Mazzitelli 6,5 - Avrebbe meritato il gol, invece i legni gli negano due volte la gioia personale.

Cuni 7,5 - La rete più bella dell'undicesima giornata potrebbe essere la sua: tacco strepitoso per sbloccare il match.

Ibrahimovic 7,5 - Gol e assist per decidere il match: serve a Cuni il pallone del vantaggio, poi finalizza una splendida azione che risulta decisiva.

Ismajli 5 - Partita non positiva: già sul primo gol annullato a Cuni rischia in impostazione.

Caputo 6,5 - Lui il suo lo fa e il suo "un cross" urlato dopo il 2-1 fa capire che, con qualche pallone in più, sarebbe stata un'altra partita.

IL TABELLINO

FROSINONE-EMPOLI 2-1

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6; Lirola 6, Okoli 6, Monterisi 6,5, Marchizza 6; Mazzitelli 6,5, Barrenechea 6; Soulé 6,5 (43' st Oyono sv), Reinier 6 (38' st Brescianini sv), Ibrahimovic 7,5 (35' st Caso 6); Cuni 7,5 (35' st Kaio Jorge 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Lusuardi, Lulic, Kvernadze, Bourabia, Baes, Garritano, Cheddira. All.: Di Francesco 7

Empoli (4-3-3): Berisha 6; Bereszynski 5,5, Ismajli 5, Luperto 6, Bastoni 5 (33' st Cacace 6); Marin 5,5 (17' st Ranocchia 6), Grassi 5,5 (33' st Kovalenko 6), Fazzini 6; Cancellieri 6 (25' st Baldanzi 6), Caputo 6,5, Gyasi 5,5 (17' st Cambiaghi). A disp.: Perisan, Caprile, Guarino, Ebuehi, Shpendi, Maldini. All.: Andreazzoli 5

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 13' st Cuni (F), 29' st Ibrahimovic (F), 41' st Caputo (E)

Ammoniti: Barrenechea (F), Reinier (F), Gyasi (E), Lirola (F), Ranocchia (E)



LE STATISTICHE

• Arijon Ibrahimovic, alla prima da titolare in Serie A, è il giocatore più giovane ad aver sia segnato che fornito un assist nella stessa partita nei cinque grandi campionati europei in questa stagione (Dicembre 2005).



• Solo Salvatore Foti (17 anni e 188 giorni) e Mario Balotelli (17 anni e 238 giorni) hanno segnato e servito assist da più giovani nella stessa partita di Serie A rispetto ad Arijon Ibrahimovic (17 anni e 330 giorni) nelle ultime 20 stagioni (2004/05)



• Marvin Çuni ha realizzato il primo gol in Serie A con il suo primo tiro nello specchio della porta nella competizione, il sesto in generale.



• Arijon Ibrahimovic (dicembre 2005) è il giocatore più giovane ad aver contribuito ad almeno due gol in questa Serie A, solo Eli Junior Kroupi (Lorient, 2006) e Warren Zaire-Emery (Psg, 2006) hanno preso parte a più marcature tra i giocatori nati dopo di lui nei cinque grandi campionati europei.



• Il Frosinone è la squadra che ha mandato in gol più giocatori nati dopo il 2000 in questa Serie A, sei; oltre Çuni (2001) e Ibrahimovic (2005), anche Brescianini (2000), Ilario Monterisi (2001), Reinier (2002) e Matías Soulé (2003).



• Con la rete di Marvin Çuni e Arijon Ibrahimovic, il Frosinone ha mandato in gol 11 giocatori diversi in questa Serie A, nessuna squadra ha fatto meglio (11, come la Roma).



• Il Frosinone ha colpito nove legni in questa Serie A, meno solo rispetto all'Athletic Club (10) nei cinque grandi campionati europei in questa stagione.



• L'Empoli non ha vinto alcuno degli ultimi 24 incontri in cui ha subito il primo gol della partita in Serie A, a partire dal 24 aprile 2022 contro il Napoli.



• Francesco Caputo ha segnato il 50% delle reti dell'Empoli in questa Serie A (2 su 4). La squadra toscana ha anche realizzato la metà dei gol negli ultimi 10 minuti di gioco in questo campionato.



• Il Frosinone è imbattuto da cinque partite casalinghe in questa Serie A e ha eguagliato la propria striscia record nella competizione (come tra settembre e novembre 2005).



• Il Frosinone è imbattuto nelle tre gare interne contro l'Empoli in Serie A (2V, 1N) avendo sempre realizzato almeno due gol.