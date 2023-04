Serie A, Empoli-Lecce 1-0: decide un rigore di Caputo  

EMPOLI-LECCE 1-0

La squadra di Zanetti passa grazie al tiro dal dischetto conquistato da Parisi

Nel primo posticipo della 28a giornata di Serie A l’Empoli trionfa al Castellani per 1-0 sul Lecce. La squadra di Zanetti crea tanto nel primo tempo, con Falcone protagonista di due ottimi interventi. Nella ripresa i toscani passano, grazie al rigore guadagnato da Parisi e trasformato al 62’ da Caputo. Gli undici di Baroni non trovano le forze nel finale per il pari. L’Empoli sale a 31 punti in classifica, a +4 su Lecce, fermo a 27.

LA PARTITA

Vittoria importantissima per l’Empoli, che piega di misura il Lecce 1-0. Avvio in sordina dei padroni di casa, che provano a muovere il pallone tra le linee con Bandinelli e Baldanzi. La prima occasione è per i toscani, con Falcone che blocca il tiro, debole, di Caputo. Undici minuti più tardi altra occasione per la squadra di Zanetti, ma la punizione di Marin, da buona posizione, termina fuori. Verso la mezzora si intravedono anche gli ospiti, con un paio di fiammate sulla destra. Al 32’ Caputo ha l’occasione di portare in avanti i suoi, ma il capitano pugliese Hjulmand lo blocca sul più bello. In chiusura di primo tempo Caputo impegna nuovamente Falcone, con il portiere ospite che si supera in tuffo per alzare la palla in corner. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sul punteggio di 0-0. In avvio di ripresa le cose non cambiano, con i padroni di casa che continuano a spingere: al 59’ arriva l’episodio che stappa la partita, con la grande incursione di Parisi. Il laterale sinistro dell’Empoli entra in area di rigore e viene sgambettato da Hjulmand, con il direttore di gara Fabbri che non può non fischiare il penalty. Dal dischetto si presenta Caputo, che al 62’ riesce a battere Falcone. Gli ospiti con il passare dei minuti alzano leggermente il baricentro, alla ricerca del gol del pareggio. Baroni inserisce Ceesay e Oudin, ma i toscani restano ordinati, attenti e solidi fino al fischio finale. Vince l’Empoli 1-0, e sale a 31 punti in classifica. Ora è a +4 sul Lecce, fermo a 27, ma soprattutto a +12 sul Verona terzultimo.



LE PAGELLE

Parisi 7 – È sempre tra i più positivi tra le file dei toscani. Corsa, gamba e ottima qualità nella sua partita. Di fatto, il vantaggio dell’Empoli, è gran parte merito suo. Una freccia.



Ebuehi 6.5 – Più bloccato e guardingo rispetto ai suoi standard, annulla completamente Banda nei primi quarantacinque minuti. Si libera maggiormente nella ripresa, ma rimane comunque solido e ordinato.



Hjulmand 5 – Se in altre occasioni si è dimostrato la mente del centrocampo leccese, stasera pecca proprio di lucidità concedendo il penalty decisivo. Prova sottotono.



Colombo 5.5 – Lotta, corre, si sacrifica tanto per la squadra, ma alla fine dei conti la sua prova è priva di squilli. Viene sostituito da Ceesay, che non fa troppo meglio di lui.



IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 1-0

Empoli (4-3-1-2): Perisan 6; Ebuehi 6.5, Ismajli 6, Luperto 6, Parisi 7; Marin 6, Akpa Akpro 5.5 (40’ Fazzini 6), Bandinelli 6.5 (dal 36’ st Grassi sv); Baldanzi 6.5 (dal 27’ st Cambiaghi 6); Caputo 6.5 (dal 36’ st Satriano sv), Piccoli 5.5 (dal 27’ st Haas 5.5). All. Zanetti. A disposizione: Ujkani, Cacace, Stojanovic, Tonelli, De Winter, Henderson, Vignato, Destro, Pjaca.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Tuia 5.5, Baschirotto 6, Pezzella 6 (dal 40’ st Gallo sv); Hjulmand 5, Gonzalez 6, Blin 5.5 (dal 28’ st Helgason 6); Banda 5.5 (dal 1’ st Di Francesco 6), Strefezza 6 (dal 28’ st Oudin 6), Colombo 5.5 (dal 34’ st Ceesay sv). All. Baroni. A disposizione: Brancolini, Bleve, Cassandro, Romagnoli, Ciucci, Ceccaroni, Askildsen, Persson.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 17' st rig. Caputo

Ammoniti: Bandinelli (E), Fazzini (E), Marin (E); Blin (L), Tuia (L)

Espulsi: Tonelli (E, dalla panchina)

LE STATISTICHE

• Francesco Caputo ha segnato 18 gol con la maglia dell'Empoli in Serie A, eguagliato Antonio Di Natale al 5° posto dei migliori marcatori del club toscano nel torneo.

• Per la prima volta dal 2004/05, L'Empoli non ha concesso neanche una conclusione nello specchio agli avversari in una partita di Serie A.

• Il Lecce ha perso cinque partite consecutive in Serie A senza segnare per la prima volta da novembre 2005.

• Il Lecce è la squadra con la striscia aperta più lunga di partite senza gol all'attivo (cinque) tra le formazioni dei maggiori 5 campionati europei in corso.

• L'Empoli è tornato a vincere una partita di Serie A per la prima volta dallo scorso gennaio (contro l'Inter), tutti i successi dei toscani nel torneo in corso sono arrivati mantenendo la porta inviolata.

• Francesco Caputo ha segnato sei degli ultimi sette rigori calciati in Serie A, dopo che aveva sbagliato tre dei suoi primi sei tiri dal dischetto nel torneo.

• Il gol realizzato su calcio di rigore da Francesco Caputo è il primo realizzato dal dischetto da un giocatore dell’Empoli da quello di Andrea Pinamonti contro l’Udinese, il 16 aprile 2022.

• Il Lecce ha subito cinque gol su rigore in questa Serie A, solo Salernitana, Sampdoria e Bologna ne hanno concessi di più nel torneo (tutti sei).

• L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata in una gara di Serie A dopo che aveva subito 14 reti nelle precedenti otto (in precedenza l’ultimo clean sheet risaliva allo scorso gennaio contro l’Inter).

• Francesco Caputo ha segnato un gol su rigore in Serie A per la prima volta da marzo 2021 (contro il Napoli).

• Il Lecce non ha segnato per cinque partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2009 (cinque anche in quell’occasione).

• L’Empoli ha schierato la sua formazione titolare con l’età media più alta in questo campionato (26 anni e 186 giorni).

• Fabiano Parisi gioca la sua 50ª partita in Serie A.