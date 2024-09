Serie A, Empoli-Fiorentina 0-0: nessun gol e poche emozioni nel derby toscano

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

La squadra di D'Aversa a quota 10 punti, i viola tre lunghezze più sotto

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce senza reti e con poche emozioni il derby toscano della sesta giornata di Serie A. Al Castellani, infatti, finisce 0-0 tra Empoli e Fiorentina, con la formazione di Palladino che ci prova nella ripresa con una conclusione al volo di Gosens di poco a lato e de Gea che, invece, salva su Pezzella. Con questo pareggio, D'Aversa sale a 10 punti e non riesce ad agganciare la Juve in vetta. I viola, invece, si portano a quota 7.

LA PARTITA

Un Derby tutt'altro che indimenticabile al Castellani: la Fiorentina trova il quarto pareggio su sei partite di campionato e blinda la difesa, ma non riesce a trovare il secondo successo di fila. Vasquez e l'Empoli, invece, blindano per la quarta volta, la terza di fila, la porta, andando più vicini al gol di quanto non faccia la formazione di Palladino. Le poche occasioni del match, infatti, portano le firme viola di Gosens, che ci prova al volo ad inizio ripresa senza tuttavia centrare la porta, e Adli, che entra e prova ad impensierire senza successo Vasquez.

L'Empoli, invece, spaventa de Gea con Pezzella, fermato però da de Gea in uno dei pochissimi tiri in porta del match della Computer Gross Arena. I cambi non invertono l'andamento del match: Beltran, Ikonè e Sottil per la Fiorentina, Solbakken al 58' e Pellegri al 76' per i padroni di casa, ma le occasioni latitano. Ci prova Kean nel finale, ma la sua girata al volo finisce a lato. È l'ultima, flebile emozione del match: Sono 10 i punti dell'Empoli, due in meno della Juventus. Niente vetta per D'Aversa, che però continua a dimostrarsi solidissimo. La Fiorentina, invece, si conferma squadra da pareggi: 5 considerando anche lo spareggio di Conference.

LE PAGELLE

Vasquez 6,5 - Continua il suo feeling con i clean sheet, e stavolta è praticamente una giornata di riposo.

Viti 6,5 - Se in difesa arrivano pochi pericoli è anche merito suo: attento e preciso.

Gosens 6 - Il suo tentativo al volo è quello che più avvicina la Viola al gol.

Kean 6 - Uno dei pochi a provarci, anche se non è mai davvero pericoloso.

IL TABELLINO

EMPOLI-FIORENTINA 0-0

Empoli (3-4-2-1): Vasquez 6,5; Goglichidze 6, Viti 6,5, Ismajli 6; Gyasi 6, Grassi 5,5, Henderson 5,5 (31' st Ekong 6), Pezzella 5,5; Anjorin 5,5 (40' st Haas sv), Esposito 6 (31' st Pellegri 6); Colombo 5,5 (13' st Solbakken 5,5). A disp.: Seghetti, Brancolini, Samba, Cacace, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Fazzini, Maleh, Konate. All.: D'Aversa 6

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea 6,5; Dodò 5,5, Comuzzo 6, Ranieri 6, Gosens 6 (43' st Parisi sv); Bove 5,5, Cataldi 5,5 (26' st Adli 6); Colpani 5,5 (27' st Ikoné 6), Gudmundsson 6 (26' st Beltran 6), Kouamé 5,5 (36' st Sottil 6); Kean 6. A disp.: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Moreno, Martinez Quarta, Kayode, Mandragora. All.: Palladino 5,5

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Commuzzo (F)

LE STATISTICHE DI EMPOLI-FIORENTINA

L’Empoli ha conquistato 10 punti nelle prime sei giornate di questa Serie A (2V, 4N), eguagliando la propria miglior partenza di sempre in Serie A dopo le prime sei gare giocate (10 anche nel 2002/03).

L’Empoli (2V, 4N) è diventato solo il secondo club toscano capace di rimanere imbattuto in tutte le prime sei gare stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo la Fiorentina che ci riuscì nel 2007/08.

La Fiorentina ha chiuso un match di Serie A senza effettuare alcun tiro nello specchio della porta per la prima volta dal 12 maggio 2021 contro il Cagliari (un pareggio per 0-0 in trasferta anche in quel caso).

L’Empoli non perde un match di Serie A da otto partite di fila: eguagliata la striscia record d’imbattibilità per gli azzurri, fatta registrare in precedenza tra gennaio e marzo 2015 con Maurizio Sarri in panchina (3V, 5N in entrambi i casi).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 gare di Serie A (4V, 5N).

Fiorentina ed Empoli sono due delle tre squadre che hanno pareggiato più partite in questa Serie A: quattro, al pari del Bologna.

Solo la Juventus (zero) ha subito meno gol dell'Empoli (due) in questa Serie A: si tratta della miglior partenza degli Azzurri nella loro storia in termini di gol subiti dopo le prime sei gare stagionali giocate in un singolo massimo campionato.

Empoli e Fiorentina hanno pareggiato con il punteggio di 0-0 due degli ultimi cinque scontri diretti in Serie A: tanti pari a reti inviolate quanti ne avevano registrati in tutti i loro precedenti 24 confronti nel torneo.

Quella tra Empoli e Fiorentina è solo la seconda partita in questa Serie A in cui nessuna delle due formazioni ha effettuato alcun tiro nello specchio della porta nel corso del primo tempo, dopo Genoa-Juventus del 28 settembre.