Serie A, Empoli-Como 1-0: decide Pellegri

LE STATISTICHE

• È la prima volta che l’Empoli non effettua conclusioni nella prima frazione di gioco in un match casalingo di Serie A (0 vs Como) – da quando Opta raccoglie il dato sui tiri (2004/05).

• Con la vittoria odierna contro il Como, l’Empoli ha superato soglia 600 totalizzati nella sua storia in Serie A (602) - escluse le penalizzazioni.

• Solo il Real Madrid (uno) ha concesso meno gol nella prima frazione di gioco rispetto all’Empoli nei Big-5 campionati europei in corso (due, come Real Betis e Rayo Vallecano).

• Quella di Pietro Pellegri contro il Como è la prima rete realizzata da un giocatore dell’Empoli in un match casalingo di Serie A da M'Baye Niang contro la Roma in campionato - lo scorso 26 maggio.

• Era dalla doppietta contro la Lazio al Ferraris (17 settembre 2017 - quando vestiva la maglia del Genoa) che Pietro Pellegri non trovava la via della rete in un match casalingo di Serie A.

• Il Como non ha registrato alcun clean sheet nelle prime 11 gare stagionali di campionato solo per la terza volta nella sua storia in Serie A: dopo le 11 sfide con gol al passivo registrate nel 1981/82 e nel 2002/03.

• Da inizio ottobre, il Como è la formazione che ha raccolto meno punti in Serie A (uno, pareggio vs Parma - 1N, 4P).

• L’Empoli ha vinto senza subire reti un match casalingo di Serie A (1-0 vs Como) per la prima volta dal 20 aprile 2024 (1-0 vs Napoli in quel caso).

• Il Como ha perso senza realizzare reti due trasferte di fila in Serie A (0-1 vs Torino e Empoli) per la prima volta da aprile 2003 (0-4 vs Inter e 0-3 vs Lazio in quel caso).