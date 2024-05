Serie A, è tempo di verdetti: che lotta per Champions, Europa e salvezza

GRAN FINALE

Alle 18 vanno in scena Atalanta-Torino e Napoli-Lecce, poi alle 20.45 in contemporanea Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo. Il 2 giugno poi chiuderà tutto il recupero Atalanta-Fiorentina

© Getty Images Per la Serie A è tempo di verdetti e nel rush finale dell'ultima giornata ci sono ancora diverse questioni da risolvere in zona Champions, nella zona valida per l'Europa e la Conference League e per la salvezza. Ma andiamo con ordine e proviamo a fare un po' il punto della situazione sulle partite che chiuderanno la 38.ma giornata di Serie A e sulle combinazioni possibili.

SESTA SQUADRA IN CHAMPIONS

Con ancora 90' più recupero da giocare, la Roma può ancora sperare di giocare la Champions la prossima stagione qualificandosi da sesta in classifica. Tutto dipenderà dai risultati dell'Atalanta. Per vedere i giallorossi in Champions, la squadra di Gasperini non dovrà infatti chiudere tra le prime quattro in campionato. In sostanza, indipendentemente dal risultato della partita con l'Empoli, De Rossi deve sperare che la Dea non ottenga più di due punti contro il Torino e nel recupero del 2 giugno con la Fiorentina e che non scavalchi Juve e Bologna.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

Alle 18 andranno in scena in contemporanea Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. La Dea ha già un posto garantito in Champions in virtù della vittoria dell'Europa League, ma il piazzamento finale in classifica dei nerazzurri potrebbe, con obiettivi diversi, essere cruciale per le sorti di Napoli e Torino. Classifica alla mano, i granata possono ancora centrare la qualificazione alla Conference League, ma servono una serie di combinazioni: gli uomini di Juric devono battere l'Atalanta, la Viola deve vincere la Conference League ma non deve sorpassare la Lazio in classifica. Discorso simile per quanto riguarda gli azzurri, che invece devono vincere col Lecce, sperare in una vittoria o un pareggio dell'Atalanta col Torino e tifare la Fiorentina in finale di Conference League. Infine capitolo Lazio. Per blindare il settimo posto e la qualificazione in Europa League, agli uomini di Tudor serve un punto col Sassuolo. In caso di sconfitta con i neroverdi invece i biancocelesti rischierebbero la retrocessione in Conference solo se la Fiorentina vincesse il recupero del 2 giugno con l'Atalanta dopo aver trionfato in Conference scavalcando la Lazio per differenza reti generali.

LOTTA SALVEZZA

Salernitana e Sassuolo hanno già salutato la Serie A e resta solo un posto da decidere in zona retrocessione. Col Cagliari già salvo, tocca a Frosinone (35), Udinese (34) ed Empoli (33) giocarsi tutto nell'ultima gara di campionato. Le prime due squadre si affronteranno faccia a faccia, i toscani invece dovranno vedersela con una Roma a cui non servono punti in classifica. Ma vediamo i possibili incroci. Per rimanere in Serie A al Frosinone basta vincere o pareggiare con l'Udinese. In caso di sconfitta si salva solo se l'Empoli non batte la Roma. Classifica alla mano, l'Udinese non retrocede se vince a Frosinone, se pareggia ma l'Empoli non vince, se perde e anche l'Empoli perde. Se i friulani dovessero perdere e l'Empoli dovesse pareggiare con la Roma ci sarebbe un arrivo a pari punti a quota 34 con tanto di spareggio andata-ritorno. Infine capitolo Empoli. Con una vittoria con i giallorossi i toscani sono certi della salvezza. In caso di pareggio invece possono sono sperare in una sconfitta dell'Udinese per giocarsi poi tutto nello spareggio.