Serie A, doppio Barrow e Orsolini. Il Bologna stende il Parma: 3-0 al Tardini

PARMA-BOLOGNA 0-3

di

SAVERIO GRIMALDI

Grazie a una doppietta di Musa Barrow (al 15' e al 33' del primo tempo) e a un gol di Orsolini al 92', il Bologna vince 3-0 il derby emiliano contro il Parma e respira in classifica. Gara sempre comandata dai rossoblù che non hanno avuto particolare problemi a battere gli uomini di D'Aversa al Tardini. Il Bologna, dopo due sconfitte consecutive, torna così al successo e sale al 13mo posto a 23 punti mentre il Parma resta penultimo con 13 punti. Per i Ducali è la quinta sconfitta consecutiva in casa. lapresse

Si cerca, ci si affanna, ma sin dalle prime battute sul campo del Tardini non si vede molto. Il tatticismo prevale. Anche perché non perdere è fondamentale e si aspetta più che altro il momento per colpire in ripartenza.

La prima timidissima occasione è degli ospiti che con Svamberg con palla che è abbondantemente alta. Il Parma resta nella sua metà del campo senza pungere, cercando di giocare il pallone.

Il Bologna gioca meglio e si vede. Infatti, al 15' ecco il colpo di testa di Barrow con un cross da maestro di Sansone. Il primo di testa in A per il gambiano.

Continua così il duello tra il Parma e il Bologna, con i rossoblù che quando spingono fanno sempre tremare i parmensi costretti a ripiegare e ripartire.

La squadra di D'Aversa si vede due volte con Bani di testa, ma soprattutto con Brugman dal limite, con Skorupski costretto in corner.

Nel momento migliore dei parmensi, arriva, tuttavia, il raddoppio dei felsinei: Barrow che marca così un match praticamente perfetto.

Bologna, ora, che vola sull'entusiasmo del raddoppio e si mette così in tasca 3 punti importanti per classifica e morale. Nella ripresa, dopo aver messo in cascina i due gol e il bottino pieno, l'11 di Sinisa Mihajlovic non hanno particolari problemi ad amministrare le gare lasciando al Parma davvero poche occasioni per andare a rete. La vera chance per accorciare le distanze ce l'ha prima Gagliolo al 59' e anche all'89' Mihaila su percussione di Zirkzee.

La vena dei parmensi dura pochissimi, gli spazi sono tantissimi e così Orsolini chiude i conti con un gol facile, facile. Finisce 0-3. Per il Parma la strada per rimanere in A è da Gran Premio della Montagna. Sinisa ora, invece, può guardare con maggiore fiducia al prossimo futuro.

LE PAGELLE

Barrow 8,5 - Può essere lui, a questo punto, la vera punta di Miha. Riesce a incidere così come aveva fatto nel finale della scorsa stagione e soprattutto si porta a casa una doppietta da bomber di razza.

Sansone - 7 Se Barrow è l'uomo che conclude e che mette da parte i 3 punti per il Bologna, c'è un Sansone che è il vero motore della squadra: inventa, suggerisce e rifinisce. Di tutto di più. E' uno in più.

Orsolini - 6,5 Appare in affanno in alcuni momenti della gara. Troppo leggero e poco concentrato. Si rivede nel finale il mezzo voto in più è per questo.

Gervinho 5 - Come tutto il reparto offensivo gialloblù è in crisi e non certo da questo domenica di febbraio. Ci vorrà una scossa per mettere finalmente la palla dentro.

Gagliolo 6 - E' sua la prima e (quasi unica) occasione del match. Per un non nulla non accorcia le distanze. E' sempre in partita e non si lascia intimidire dalla difesa rossoblù.

Kucka 6,5 - Il migliore per distacco dei suoi. Dà sicurezza e disegna geomtrie. Non supportato da una squadra che, in pratica, si conosce poco. Il mercato di gennaio ha dato sì giocatori nuovi, ma pure moduli da rivedere.

IL TABELLINO

PARMA-BOLOGNA 0-3

Parma (3-4-3): Sepe 6, Bani 5 (1'st Man 5), Osorio 5,5, Alves 5, Conti 6, Brugman (10'st Cyprien 6), Kurtic 5 (25'st Mihaila 6), Gagliolo 6, Kucka 6,5 (37'st Hernani sv), Cornelius 5 (10'st Zirkzee 6), Gervinho 5. A disp.: Colombi, Grassi, Karamoh, Sohm, Zagaritis, Dierckx, Brunetta). All.D'Aversa.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6, Tomiyasu 6, Danilo 6,5, Soumaoro 6, Dijks 6, Svanberg 6,5 (21' st Dominguez 6), Schouten 6,5 (43'st Poli sv), Skov Olsen 6 (21'st Orsolini6,5 ), Soriano 7, Sansone 7 (21'st Vignato 6), Barrow 8,5 (37'st Palacio sv). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, Baldursson, De Silvestri). All.Mihajlovic.

Arbitro: Guida

Marcatori: 15' e 33' pt Barrow, 47' st Orsolini

Ammoniti: Conti (P), Svanberg (B) e Gagliolo (P)

LE STATISTICHE

Per la prima volta nella sua storia il Parma ha perso cinque partite casalinghe consecutive in Serie A.

Per la prima volta nella sua storia il Parma ha subito almeno due gol in cinque partite casalinghe consecutive in Serie A.

Il Parma è la squadra che in questo campionato ha subito più volte almeno due reti: in 15 partite finora.

Il Parma non è riuscito a segnare nelle ultime otto partite casalinghe di campionato; l’unica squadra a fare peggio nella storia della Serie A a girone unico è stata la Sampdoria nel 1972 (nove gare interne senza gol in quel caso).

Musa Barrow non segnava da otto partite di campionato - quello di oggi è stato il suo primo gol di testa in Serie A.

Musa Barrow non realizzava una doppietta in Serie A da ottobre 2020 contro il Cagliari.

Il Bologna non segnava tre gol in trasferta in Serie A da esattamente un anno: il 7 febbraio 2020 contro la Roma (Orsolini, Barrow x2 anche in quel caso).

Il Bologna non segnava almeno due gol in trasferta da dicembre contro lo Spezia: una rete nelle ultime quattro gare esterne.

Il Parma ha subito nove gol di testa, più di ogni altra squadra in questo campionato.

50ª partita in Serie A di Takehiro Tomiyasu, tutte con la maglia del Bologna e tutte da titolare.