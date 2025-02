Serie A donne, poule scudetto al via subito con Juventus-Roma

Novanta minuti di importanza capitale. Dopo il confronto dello scorso ottobre vinto dalla Juventus allo Stadium, davanti a oltre 33mila spettatori, e quello vinto a gennaio dalla Roma (primo e unico ko delle bianconere in campionato), domenica i riflettori della poule scudetto illumineranno il terzo atto della sfida infinita tra le due squadre che si sono spartite i trofei nelle ultime stagioni. Espugnare il 'Pozzo-Lamarmora' per riaprire la volata al titolo, questo l'obiettivo delle giallorosse, che si sono imposte in cinque degli ultimi otto scontri diretti. La Juve andrà invece a caccia del quindicesimo successo stagionale per mandare l'ennesimo messaggio alle inseguitrici, Inter compresa, che questo fine settimana riposerà.