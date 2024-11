SERIE A DONNE, DERBY ROMA-LAZIO APRE IL GIRONE DI RITORNO

'Il derby non si gioca, si vive'. Questo il claim scelto dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica per presentare il derby della Capitale, la sfida - attesissima da giocatrici e tifosi - che infiammerà la 10ª giornata della Serie A eBay. Appuntamento domenica alle 15.30 al 'Tre Fontane' di Roma. Roma e Lazio tornano ad affrontarsi due mesi e mezzo dopo i 90' che hanno dato il via al campionato. Allora finì 2-2, con l'undici di Grassadonia che assaporò il primo successo nella stracittadina fino al capolavoro di Linari arrivato nei minuti di recupero. Le due squadre sono pronte a regalare nuove emozioni: le giallorosse sono reduci da tre vittorie di fila e, prima di proiettarsi sul fondamentale impegno di Champions in programma mercoledì in casa del Lione, dovranno andare a caccia del poker per non perdere ulteriore terreno dalla Juventus, staccata al momento di 7 punti. Le biancocelesti stanno vivendo il momento più delicato della loro stagione e, dopo tre ko consecutivi, cercheranno il riscatto per mantenersi a distanza di sicurezza dall'ultimo posto occupato dalla Sampdoria.