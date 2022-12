Serie A e debiti, vince Lotito: tasse pagate in 5 anni con mora del 3%

PRESTO SARA' LEGGE

Il Governo presenterà l'emendamento "salva-Calcio" per aiutare i club in difficoltà con versamenti Irpef e contributi

© Getty Images La Serie A e Claudio Lotito hanno ottenuto un successo importante per il proprio futuro e sopravvivenza. Il Governo, infatti, nonostante il veto di due ministri (Abodi - sport, e Giorgetti - economia) presenterà in commissione Bilancio della Camera l'emendamento "salva-Calcio". Con questo le società di Serie A in difficoltà economiche potranno rateizzare le tasse sospese su 5 anni, senza penalizzazioni o sanzioni penali, ma con una mora del 3%. Esattamente quello che chiedeva il presidente della Lazio.

Sul piatto ci sono circa mezzo miliardo di euro di versamenti Irpef e contributi sospesi del 2022 a causa dell'emergenza Covid che sarebbero dovuti essere sistemati entro il 22 dicembre.

Per ottenere il successo in questa battaglia, Lotito è riuscito a far sì che l'emendamento al decreto Aiuti fosse trasformato in un ordine del giorno e l'impegno del Governo porterà alla modifica della manovra, salvo ribaltoni dell'ultimo momento.

I club di Serie A più indebitati