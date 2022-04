Serie A, Collegio di garanzia: "Bologna-Inter e Atalanta-Torino si devono giocare"

SERIE A

Respinti i ricorsi della squadra di Inzaghi, Gasperini e anche dell'Udinese per la gara persa 6-2 contro la Dea

Si giocheranno i recuperi di Bologna-Inter (27 aprile) e Atalanta-Torino (11 maggio), partire valide per la 20.ma giornata di Serie A non disputate lo scorso 6 gennaio. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia dello Sport, che ha confermato quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio dalla Figc. Respinti dunque i ricorsi presentati da Inter e Atalanta, che chiedevano la vittoria per 3-0 a tavolino perché le rispettive squadre avversarie non si erano presentate in campo. Il Collegio di Garanzia ha inoltre respinto anche il ricorso dell'Udinese, che chiedeva la ripetizione della gara persa per 6-2 contro l'Atalanta lo scorso 9 gennaio. Rigettato, infine, il ricorso dei medici della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia, per i quali sono quindi stati confermati i 5 mesi di inibizione per la vicenda tamponi. Getty Images

Nelle scorse settimane, la Lega Serie A aveva già reso noto le date degli eventuali recuperi delle partite sospese a gennaio: mercoledì 20 aprile si giochera' Udinese-Salernitana, il 27 aprile scenderanno in campo Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter. L'11 maggio, infine, si dovrebbe giocare Atalanta-Torino, una data che potrebbe subire una variazione in caso di impegni dei bergamaschi in Europa League. Tutti gli orari delle partite sono ancora da definire.

Tra le partite che a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 furono rimandate a causa della recrudescenza della pandemia c'è anche Udinese-Salernitana, non disputata il 21 dicembre a causa del cluster Covid nel gruppo squadra dei campani. Il Collegio di Garanzia non ha discusso però di questa partita: il club friulano ha infatti deciso di rinunciare al ricorso, la sfida verrà recuperata il prossimo 20 aprile. Discorso diverso per la partita che il 6 gennaio la Salernitana avrebbe dovuto disputare contro il Venezia: il club lagunare ha tempo sino al 18 aprile per deposita il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la decisione dei tribunali FIGC e chiedere nuovamente il 3-0 a tavolino dopo che la Lega Serie A ha calendarizzato l'incontro il prossimo 27 aprile.

Come detto, si è discusso anche della richiesta dei medici sociali della Lazio, Ivo Pulcini e Fabio Rodia, che chiedevano una riduzione dell'inibizione di cinque mesi comminatagli dalla Corte Federale d'Appello della Figc per non corretta applicazione dei protocolli Covid. Entrambi hanno visto respingere il loro ricorso.