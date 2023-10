Serie A, arbitri: Inter-Roma a Maresca, Napoli-Milan a Orsato

© Getty Images

Sono stati designati i direttori di gara per la decima giornata di Serie A. A dirigere Inter-Roma sarà Fabio Maresca, mentre Daniele Orsato arbitrerà Napoli-Milan, l'altro big match del weekend. Sempre per la zona alta della classifica, a Feliciani è stata assegnata Juventus-Verona, mentre Matteo Marcenaro è stato designato per Lazio-Fiorentina.