Serie A, arbitri: a Massa il big-match Roma-Napoli, Milan-Lazio a Collu, per l'Inter c'è Guida

Le designazioni per la 13esima giornata di campionato: Juve-Cagliari a Crezzinidi Pepe Ferrario
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di campionato. Sarà Davide Massa a dirigere il big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico alle 20.45. Con lui gli assistenti Meli e Alassio e il quarto ufficiale di gara Pairetto. La sfida di sabato 29 tra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri sarà invece arbitrata da Giuseppe Collu di Cagliari. La 13esima giornata si aprirà con l'anticipo di venerdì 28 tra il Como e il Sassuolo sotto la direzione di Matteo Marchetti, per poi chiudersi lunedì 1° dicembre con il monday night tra Bologna e Cremonese, match per cui è stato scelto Ermanno Feliciani.
IL QUADRO COMPLETO DELLE DESIGNAZIONI ARBITRALI PER LA 13ª GIORNATA DI CAMPIONATO
Como-Sassuolo (28/11, ore 20:45) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Genoa-Verona (29/11, ore 15:00) arbitro: Fabbri di Ravenna
Parma-Udinese (29/11, ore 15:00) arbitro: Piccinini di Forlì
Juventus-Cagliari (29/11, ore 18:00) arbitro: Crezzini di Siena
Milan-Lazio (29/11, ore 20:45) arbitro: Collu di Cagliari
Lecce-Torino (30/11, ore 12:30) arbitro: Mariani di Aprilia
Pisa-Inter (30/11, ore 15:00) arbitro: Guida di Torre Annunziata
Atalanta-Fiorentina (30/11, ore 18:00) arbitro: Marcenaro di Genova
Roma-Napoli (30/11, ore 20:45) arbitro: Massa di Imperia
Bologna-Cremonese (01/12, ore 20:45) arbitro: Feliciani di Teramo