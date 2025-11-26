Serie A, arbitri: a Massa il big-match Roma-Napoli, Milan-Lazio a Collu, per l'Inter c'è Guida

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13esima giornata di campionato. Sarà Davide Massa a dirigere il big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico alle 20.45. Con lui gli assistenti Meli e Alassio e il quarto ufficiale di gara Pairetto. La sfida di sabato 29 tra il Milan di Allegri e la Lazio di Sarri sarà invece arbitrata da Giuseppe Collu di Cagliari. La 13esima giornata si aprirà con l'anticipo di venerdì 28 tra il Como e il Sassuolo sotto la direzione di Matteo Marchetti, per poi chiudersi lunedì 1° dicembre con il monday night tra Bologna e Cremonese, match per cui è stato scelto Ermanno Feliciani.