Serie A, arbitri 23.a giornata: derby di Milano a Doveri

Daniele Doveri è l'arbitro designato dall'AIA per dirigere il derby di Milano tra Milan e Inter valevole per la 23.a giornata di Serie A. Doveri, reduce da Napoli-Juventus della scorsa settimana, arbitrerà dunque anche lo scontro scudetto di domenica pomeriggio. Per Juventus-Crotone ci sarà Marini mentre Atalanta-Napoli di sabato pomeriggio alle 18 è stata affidata a Di Bello. Pairetto per la Roma, Massa per la Lazio.