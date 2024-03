Serie A: Andrea Colombo arbitrerà Lazio-Juventus, a Luca Pairetto Napoli-Atalanta

© Getty Images

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a guidare il big match della trentesima giornata di Serie A fra Lazio e Juventus in programma alle 18 di sabato 30 marzo. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato da Fabiano Preti e Valerio Vecchi in qualità di assistenti, mentre Matteo Marchetti sarà il quarto uomo con Paolo Silvio Mazzoleni e Daniele Chiffi in Sala Var. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha deciso di assegnare invece a Luca Pairetto l'incontro fra Napoli e Atalanta previsto alle 12.30 del 30 marzo al "Diego Armando Maradona".