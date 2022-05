Serie A 2021/22: i numeri e i record della stagione

LE STATISTICHE

Il campionato vinto dal Milan raccontato dalle statistiche di Opta: Leao il giocatore con più dribbling

Il Milan ha conquistato il 19° scudetto della propria storia e lo ha fatto con la squadra più giovane nell'era dei tre punti a vittoria (26 anni e 97 giorni). Questo è uno dei tanti primati che la stagione appena conclusa di Serie A ha regalato ai tifosi di tutte le 20 squadre impegnate fino all'ultimo in un torneo tra i più equilibrati, ai vari livelli di obiettivi, degli ultimi anni. Con i dati statistici raccolti da Opta ecco un riassunto della Serie A 2021/22.

ATALANTA

L’Atalanta ha chiuso la Serie A 2021/22, con 59 punti; nelle cinque stagioni precedenti, con Gian Piero Gasperini alla guida, il campionato nel quale la Dea ha raccolto meno punti (60) è stato quello del 2017/18. Con l’attuale tecnico, l’Atalanta ha sempre conquistato finora la qualificazione a una coppa europea a fine torneo.

L’Atalanta è la squadra che ha mandato in gol più giocatori differenti (20) nella Serie A 2021/22; soltanto il Barcellona ne conta di più (22) nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Mario Pasalic, oltre a essere il miglior marcatore dell’Atalanta in questo campionato (13 reti, record per lui in una singola stagione in Serie A), è il terzo centrocampista ad aver realizzato più gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei, dietro soltanto a Christopher Nkunku (20) e Kevin De Bruyne (15).

BOLOGNA

Il Bologna ha guadagnato 28 punti al Dall’Ara in questo campionato; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05), soltanto nel 2018/19, gli emiliani ne hanno raccolti di più in partite casalinghe (31) nel massimo torneo.

Marko Arnautovic è il primo giocatore del Bologna a segnare almeno 14 gol in una singola stagione di Serie A da Marco Di Vaio nel 2010/11 (19), oltre a essere solo il terzo straniero a riuscirci con i rossoblù, dopo Harald Nielsen (1962/63 e 1963/64) e Istvan Mike (1948/49 e 1949/50).

Wisdom Amey (16 anni e 283 giorni v Genoa) è solo il quarto giocatore ad aver esordito da titolare in Serie A con meno di 17 anni nell'era dei tre punti a vittoria (dal 94/95), dopo Pietro Pellegri nel maggio 2017 (16 aa, 72 gg), Gianluigi Donnarumma nell'ottobre 2015 (16 aa, 242 gg) e Stefano Okaka nel maggio 2006 (16 aa, 271 gg).

CAGLIARI

Il Cagliari è retrocesso dalla Serie A alla Serie B per la sesta volta nella sua storia: l’ultima risaliva alla stagione 2014/15.

Nessuna squadra ha subito più gol del Cagliari su calcio piazzato in questo campionato: 25, al pari del Sassuolo.

João Pedro è il giocatore della Serie A 2021/22 che ha segnato in percentuale (38%) più reti per la propria squadra - l'italo-brasiliano è infatti autore di 13 dei 34 gol del Cagliari in questo campionato.

EMPOLI

L’Empoli è l’unica squadra ad avere quattro giocatori nati dopo l’1/1/2000 con almeno 10 partite da titolari nella Serie A 2021/22 (14 Kristjan Asllani, 16 Mattia Viti, 16 Fabiano Parisi e 17 Samuele Ricci, ora al Torino).

Andrea Pinamonti (13 gol) è diventato il nono giocatore ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A, con la maglia dell'Empoli, ma di questi è il più giovane (23 anni e 3 giorni all'ultima di campionato).

Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato più parate (152) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

FIORENTINA

La Fiorentina è la squadra che ha guadagnato più punti rispetto alla scorsa stagione di Serie A: 62 per la Viola nel 2021/22, ben 22 in più rispetto al campionato 2020/21.

La Fiorentina è la squadra che ha subito meno tiri nella Serie A 2021/22 (356) - dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), solamente in una stagione la Viola ne aveva incassati meno in un intero campionato (346 nel 2015/16).

Nicolás González ha segnato sette gol in questa Serie A, stabilendo il suo nuovo primato in una singola stagione considerando anche la Bundesliga (superate le sei marcature con lo Stoccarda nel 2020/21).

GENOA

Il Genoa è retrocesso dalla Serie A alla Serie B per la nona volta nella sua storia, la precedente risaliva al 1994/95.

Tra gennaio e marzo 2022, Alexander Blessin è diventato il primo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime sette panchine in Serie A (superando Mihajlovic, che si era fermato a cinque nel 2008).

Albert Gudmundsson è diventato il quarto marcatore islandese nella storia della Serie A: Birkir Bjarnason ed Emil Hallfredsson hanno trovato il gol nel XXI secolo, mentre il primo in assoluto a riuscirci fu proprio il bisnonno del giocatore del Genoa, l'omonimo Albert Gudmundsson, negli anni '40, con la maglia del Milan.

INTER

Simone Inzaghi è il terzo allenatore nella storia dell'Inter capace di ottenere almeno 25 successi in Serie A nella sua stagione d’esordio sulla panchina nerazzurra dopo Aldo Olivieri (1950/51) e José Mourinho (2008/09).

Lautaro Martínez è diventato il sesto giocatore nella storia dell’Inter capace di mettere a segno almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.

Da quando Opta ha iniziato a raccogliere dati sugli assist per la Serie A (dal 2004/2005), nessun giocatore dell’Inter è riuscito a servire più passaggi vincenti in una singola stagione rispetto a Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella - 12 per entrambi in questo campionato.

JUVENTUS

La Juventus ha ottenuto 70 punti in questo campionato: peggior risultato per i bianconeri in una stagione di Serie A a partire dal 2010/11 (58 con Luigi Delneri alla guida).

Paulo Dybala (115 reti) è diventato in questa stagione il 3° miglior marcatore straniero nella storia della Juventus in tutte le competizioni, dietro solo a David Trezeguet (171) e John Hansen (124) - esclusi oriundi.

Giorgio Chiellini ha chiuso la sua esperienza alla Juventus con 561 presenze in tutte le competizioni: solo Alessandro Del Piero (705) e Gianluigi Buffon (685) ne hanno collezionate di più con i bianconeri - nell’ultima partita Chiellini e Bonucci sono scesi oggi in campo contemporaneamente per la 200ª volta in Serie A con la maglia della Juventus.

LAZIO

La Lazio è la squadra che in questa Serie A ha registrato la miglior percentuale realizzativa (17%) e la miglior percentuale di conclusioni nello specchio della porta (54%).

Grazie ai suoi 27 gol, Ciro Immobile ha vinto per la quarta volta la classifica marcatori di Serie A, diventando solamente il secondo giocatore a riuscirci nella storia della competizione dopo Gunnar Nordahl (cinque).

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato 11 reti in questo campionato; nella sua carriera in Serie A, soltanto nel 2017/18 ha realizzato più gol (12). Il serbo classe 1995 è uno degli unici tre centrocampisti ad aver segnato almeno 11 gol e fornito almeno 11 assist in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, insieme a Christopher Nkunku e Benjamin Bourigeaud.

MILAN

Il Milan 2021/2022 è la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (26 anni e 97 giorni, considerando i giocatori impiegati).

Il Milan ha ottenuto 86 punti in questa Serie A; soltanto nel 2005/06 i rossoneri hanno fatto meglio (88) in una singola stagione, nell’era dei tre punti a vittoria (escluse penalità).

Rafael Leão è il giocatore che ha registrato più dribbling riusciti nella Serie A 2021/22 (98) - l'ultimo giocatore del Milan ad averne registrati di più in un singolo massimo campionato è stato Kaká nel 2004/05 (108).

NAPOLI

Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol in questo campionato (31, al pari del Milan) - solo una volta i partenopei hanno chiuso una stagione di Serie A come miglior difesa (includendo i pari merito), grazie ai 19 gol subiti in 30 gare nel 1970/71; da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05) gli azzurri hanno fatto meglio soltanto nella stagione 2017/18 (29 gol subiti).

Il Napoli ha segnato 13 gol da fuori area in questo campionato; nei cinque maggiori campionati europei solo il Manchester City (15) ha fatto meglio rispetto ai campani.

Lorenzo Insigne ha chiuso per la quinta volta un campionato in doppia cifra (11 reti); nella storia del Napoli nessun giocatore ha mai fatto meglio (a quota cinque anche Diego Maradona, Dries Mertens e Antonio Vojak).

ROMA

La Roma ha registrato 15 clean sheet in questo campionato: era dal 2017/18 che i giallorossi non mantenevano così tante volte la porta inviolata in una singola stagione di Serie A (18 in quel caso).

Tra i giocatori alla loro prima stagione nella Serie A a girone unico, soltanto Rodolfo Volk (21 nel 1929/30) ha realizzato più gol di Tammy Abraham (17) con la maglia della Roma.

Tammy Abraham ha realizzato 17 reti in questo campionato, stabilendo il record di gol per un giocatore inglese in una singola stagione di Serie A. Abraham è anche il calciatore che ha segnato più volte la prima rete del match nella Serie A 2021/22 (in 10 partite).

SALERNITANA

La Salernitana è la terza squadra capace di salvarsi con almeno 78 gol subiti in un singolo campionato di Serie A; le altre sono state il Livorno (79 nel 1929/30) e la Lucchese, due volte (82 nel 1947/48, 79 nel 1949/50).

A partire dall’arrivo di Davide Nicola (15 febbraio 2022) la Salernitana occuperebbe il 12° posto in classifica, avendo guadagnato 18 punti in 15 partite di Serie A – i campani sono infatti rimasti imbattuti in 10 di queste 15 gare (4V, 6N).

Federico Bonazzoli (10 gol) è solo il terzo giocatore a raggiungere la doppia cifra di reti in maglia Salernitana in una singola stagione di Serie A dopo Marco Di Vaio (12 nel 1998/99) e Renzo Merlin (10 nel 1947/48).

SAMPDORIA

La Sampdoria ha raccolto meno di 40 punti in un campionato di Serie A per la terza volta dal 1994/95 (era dei tre punti a vittoria), ma questa è la prima delle tre occasioni in cui non retrocede a fine stagione.

Prima di Antonio Candreva (10 passaggi vincenti in questo campionato) l’ultimo giocatore della Sampdoria che aveva fornito almeno 10 assist in una singola stagione di Serie A era stato Antonio Cassano nel 2008/2009 (11).

Con la rete contro la Fiorentina il 16/05/2022, Fabio Quagliarella è diventato il 10° giocatore più anziano di sempre a trovare il gol in Serie A (39 anni e 105 giorni).

SASSUOLO

Il Sassuolo è la prima squadra a mandare in doppia cifra di gol tre giocatori italiani (Scamacca, Berardi e Raspadori) in una singola stagione di Serie A dal Milan nel 2012/13 (Balotelli, El Shaarawy e Pazzini).

Solo l’Inter (254) ha effettuato più tiri nello specchio del Sassuolo (213) in questa stagione di Serie A. I neroverdi (51%) sono anche la seconda squadra con la % più alta di tiri in porta nella Serie A 2021/22, dietro alla Lazio (54%).

Domenico Berardi (15 centri e 14 assist) è uno dei due giocatori dei maggiori cinque campionati europei 21/22 ad aver segnato almeno 14 gol e fornito almeno 14 assist insieme a Kylian Mbappé (28 reti, 17 assist); il classe ’94 ha preso parte a 29 reti in questo campionato: nuovo record per un giocatore del Sassuolo in una singola stagione nella storia dei neroverdi in Serie A.

SPEZIA

Lo Spezia ha vinto 10 partite in questa Serie A, superando i nove successi conquistati nella scorsa stagione (2020/21), la prima in Serie A nella storia del club.

Lo Spezia ha ottenuto sette clean sheet in questo campionato, due in più rispetto alla stagione 2020/21 (la sua prima in Serie A).

Daniele Verde è diventato il giocatore con più gol realizzati in Serie A con la maglia dello Spezia (14); inoltre, in questo torneo ha partecipato a 14 marcature (otto reti e sei assist), nessun giocatore del club ha fatto meglio in un singolo massimo campionato – 14 anche per M’Bala Nzola nella competizione 20/21.

TORINO

Il Torino ha subito 41 gol in questo campionato: nelle precedenti 12 stagioni disputate dai granata da quando la Serie A è tornata ad avere 38 giornate (2004/05), solo nel 2018/19 (37) hanno incassato meno reti.

Nessuna squadra ha subito meno tiri nello specchio rispetto al Torino in questa stagione di Serie A (125, al pari della Juventus).

In questa stagione Andrea Belotti ha raggiunto le 100 reti con la maglia dei granata in campionato, diventando il secondo miglior marcatore nella storia del Torino in Serie A, dietro solo a Paolo Pulici (134 gol).

UDINESE

L’Udinese ha chiuso in equilibrio 14 partite in questa Serie A, record di pareggi per il club friulano in una singola stagione del torneo.

Gerard Deulofeu, miglior marcatore della squadra friulana nel torneo in corso con 13 centri (suo record personale nei maggiori cinque campionati europei), è diventato il primo giocatore dell'Udinese a segnare almeno 13 reti in una singola stagione di Serie A da Antonio Di Natale nel 2014/15 (14). 83 occasioni create per il bianconero nel campionato appena concluso, solo Hakan Calhanoglu (88) ha fatto meglio.

Nahuel Molina è il difensore che ha segnato più gol nei maggiori 5 campionati europei nel 2021/22 (sette marcature); solo un difensore argentino ha realizzato più reti in una singola stagione nella storia della Serie A: Daniel Passarella nel 1985/86 (11 gol con la Fiorentina).

VENEZIA

Il Venezia è retrocesso dalla Serie A alla Serie B per la settima volta nella sua storia, l’ultima risaliva al 2001/02.

Nonostante il 20° posto finale, il Venezia ha conquistato 27 punti dopo 38 giornate nella Serie A 2021/22: era dal 2015/16 che la squadra ultima classificata in massima serie non conquistava più punti al termine del campionato (Verona, 28 punti in 38 giornate).

Thomas Henry è il miglior marcatore del Venezia nella Serie A appena conclusa con nove reti all’attivo. Solo due giocatori stranieri hanno realizzato più gol in un singolo massimo campionato per il club lagunare: Álvaro Recoba (10 nel 1998/99) e Giovanni Alberti (10 nel 1939/40).

VERONA

Il Verona ha guadagnato 53 punti in questo campionato; solo una volta, nell’era dei tre punti a vittoria, la formazione gialloblù ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (54 nel 2013/14).

Il Verona ha segnato 65 reti in questo campionato, record per la squadra veneta in una singola stagione di Serie A.

Giovanni Simeone ha realizzato il suo record di gol in una singola stagione di Serie A (17) ed è il secondo miglior marcatore argentino nei cinque maggiori campionati europei 21/22 dopo Lautaro Martinez (21); il Cholito inoltre è diventato solo il secondo giocatore gialloblù ad aver superato le 15 reti in una singola massima serie, dopo Luca Toni (20 nel 2013/14 e 22 nel 2014/15).