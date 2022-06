Serena criticato per i sandali: "Da ora uscirò solo in completo..."

Dopo aver fermato un uomo a Montebelluna che stava danneggiando una vetrina di un bar, Aldo Serena ha dovuto fare i conti con il giudizio dei social network. Per l'ex attaccante non sono arrivati solamente messaggi di solidarietà e congratulazioni per il gesto, ma anche qualche presa in giro soprattutto dai "compagni liceali" del figlio. La "colpa" è stata riconducibile al look da "turista tedesco" di Serena al momento dell'intervento: "Ho imparato la lezione, da ora uscirò di casa sempre come alla festa dei bersaglieri" ha twittato il commentatore tv.

© italyphotopress