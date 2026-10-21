Serata di rinascita per Foden e Julian Alvarez: l'inglese fa tripletta, il ragno torna a sorridere dopo il polverone estivo

È tornato. Anzi, sono tornati. Il filo che unisce Stoccarda e Manchester ha generato le serate della rinascita di Phil Foden e Julian Alvarez. Dal 34' al 76' è andato in scena il Foden show all'Etihad. Tripletta straordinaria che annichilisce l'AEK Atene per il 5-1 totale. Con Maresca in panchina, il fantasista di Stockport ha ritrovato lucidità dopo un periodo di offuscamento "fisico e mentale" dovuto ai viaggi eccessivi e allo stress accumulato dopo la lunga stagione 23/24. Negli anni successivi, Foden ha sempre superato la doppia cifra. Ma qualcosa sembrava esser cambiato, tanto da costringerlo a rinunciare ai Mondiali 2026 per l'esclusione di Tuchel. Fino all'arrivo dell'allenatore italiano, che l'ha rimesso al centro del villaggio. E Phil sta ricompensando a suon di prestazioni da campione.