E' morto Roberto Bernabai, storico giornalista sportivo di La7

21 Ott 2026 - 17:00
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“È stato e continuerà a essere per tutti noi un punto di riferimento, un grande professionista, esemplare. Oltre alla sua competenza e al suo rigore, ci rimarrà per sempre indelebile il ricordo di un uomo garbato, onesto, vecchio stampo, nel senso più rispettabile del termine. Ai suoi cari, le nostre più sincere condoglianze”. Questa la nota della redazione di La7 che ricorda il collega Roberto Bernabai, scomparso a 70 anni. A partire dalla stagione 2006–2007 Bernabai ha condotto per due anni “Area Gol”, programma trasmesso prima e dopo le partite di Serie A sui canali del digitale terrestre Cartapiù, oltre che degli studi pre e post partita dell’allora Coppa UEFA, oggi Europa League. In precedenza ha condotto i notiziari e i programmi sportivi, prima per Tmc (Telemontecarlo) e poi per La7 dal 1992. Giornalista professionista, era nato a Roma il 6 febbraio 1956 si legge sul sito di La7. Ha mosso i primi passi nel giornalismo nel 1975, collaborando con vari periodici. Dal 1985 al 1990 è stato radiocronista e conduttore per emittenti regionali laziali. Nel 1990 entrò a far parte della redazione sportiva di Tmc. Lavorò come inviato e telecronista a tre Mondiali (Usa 94, Francia 98 e Corea e Giappone 2002) e tre Europei di calcio e ha seguito le Olimpiadi di Barcellona del 1992. E, per sei stagioni, è stato commentatore delle partite della Liga spagnola.

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