Atalanta, i convocati di Sarri per l'Ajax

L'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani ad Amsterdam, contro l'Ajax, e valida per la 2/a giornata della fase campionato di Conference League. Assenti tra gli altri Kessie, Kolašinac, Kossounou, Raspadori, Scalvini, Hien, Sulemana e Pompei. Questa la lista dei convocati: Bellanova, Bernasconi, Bonanomi, Carnesecchi, De Ketelaere, Éderson, Elmas, Gaetano, Idele, Isoa, Kristensen, Krstovic, Levak, Obric, Pasalic, Rowe, Samardžic, Scamacca, Sonzogni, Sportiello, Zalewski, Zappacosta.