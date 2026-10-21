Torino, Simeone: "Superga il mio posto preferito, c'è energia"

"Superga è il mio posto preferito di Torino: mi fa stare bene ed è tranquillo, c'è una bella energia": l'attaccante granata, Giovanni Simeone, racconta il suo rapporto speciale con un luogo iconico della città e della storia del club, là dove il 4 maggio 1949 si consumò la tragedia aerea del Grande Torino. "Tante volte vai in posti dove è successa una cosa molto brutta e c'è un'aria pesante, invece lì non è così ed è una cosa molto bella" svela ai canali ufficiali del club. Nella sfida contro l'Udinese ha indossato la fascia di capitano: "E' un passo importante nella mia carriera - spiega l'argentino - perché si continua a costruire, come si dice in spagnolo, il liderazgo (la leadership, ndr): per me è molto importante ed è stato un bel traguardo da raggiungere".