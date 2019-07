Stefano Sensi è stato tra i migliori in campo dell'Inter nella sfida contro la Juve: "Il mister ci aveva chiesto intensità e di andare a prendere gli avversari in campo aperto - ha detto il centrocampista a Inter TV -. A parer mio abbiamo fatto un grande primo tempo poi ci siamo un po’ abbassati anche per il grande caldo. Stiamo lavorando e cerchiamo di mettere in campo quello che ci chiede il mister, siamo contenti di aver lavorato bene soprattutto in difesa, la strada è quella giusta. Ho al mio fianco grandi calciatori quindi mi trovo bene, dobbiamo lavorare per migliorare sulla gestione palla e sulla verticalizzazione”.