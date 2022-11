Sensi: "Incidenti che capitano, ma sono un ragazzo fortunato: rivoglio il campo"

Ha ricevuto una marea di messaggi. Tanto affetto, molti incoraggiamenti. Da tifosi, amici, compagni ed ex compagni di squadra. Stefano Sensi tornerà in campo nella prossima primavera: la frattura malleolo-peroneale riportata ieri dal centrocampista del Monza ha tempi di recupero calcolabili tra i tre e i quattro mesi, ennesimo inconveniente per uno dei centrocampisti talentuosi del nostro calcio. Una "botta" che l'ex giocatore dell'Inter - in prestito al club brianzolo - prova oggi a superare guardando già oltre, accettando quanto successo con spirito - per quanto possibile in questo momento - positivo: "Sono un ragazzo molto fortunato, ho tutta dalla vita: una famiglia che mi ama, faccio il lavoro più bello del mondo e ci sono tante persone che mi vogliono bene" ha dichiarato in un messaggio postato sui propri profili social. "Purtroppo, questi incidenti, capitano; cercherò di stare vicino ai miei compagni anche da fuori e farò di tutto per tornare il prima possibile. Rivoglio il campo".