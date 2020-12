"Semplicemente Pablito", il documentario per ricordare Paolo Rossi su Rete 4

Questa sera, alle ore 00.50, su Retequattro, il documentario "Semplicemente Pablito2, a cura degli amici e colleghi della redazione di SportMediaset, rende omaggio a Paolo Rossi, scomparso questa notte a soli 64 anni. Bomber, tra le altre, di Perugia, Vicenza, Juventus e Milan, viene ricordato soprattutto per le sue prodezze e i suoi gol con la Nazionale al Mondiale 1982, con la tripletta storica contro il Brasile e il gol in finale contro la Germania. Reti grazie alle quali, nello stesso anno vinse anche il Pallone d’Oro, terzo italiano ad aggiudicarselo. Una carriera indimenticabile, attraversata da inutili ombre, che fanno di Paolo Rossi un campione nella vita e nello sport. Un atleta, per sempre nella storia del calcio italiano.

lapresse