Segretario Uefa: "Una possibilità che Juventus, Real Madrid e Barcellona siano escluse dalla Champions"

CASO SUPER LEAGUE

Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA, a Marca: "Se non rispettano le regole, possono essere escluse"

Theodore Theodoridis, segretario generale della Uefa, conferma la possibilità che Juventus, Real Madrid e Barcellona, le tre squadre ancora dentro la Super League, possano essere escluse dalla prossima Champions League: "Se non rispettano le regole possono essere escluse, è una possibilità. Dipende da loro. Se hanno infranto le leggi, devono affrontarne le conseguenze. Non c'è niente di personale verso questi club". Getty Images

Theodoridis, parlando a Marca, continua: "Al momento non abbiamo contatti con Juve, Real e Barça per trovare una soluzione fuori dai tribunali. Se non dovessero essere d'accordo con le decisioni degli organi disciplinari, hanno il diritto di ricorrere al TAS. Mentre nessun giocatore di sicuro pagherà l'avidità della Super League: tutti potranno rappresentare le proprie nazionali ad Euro 2020".

Infine, sull'indiscrezione di El Confidencial che ha spiegato come la Super League di fatto sia ancora viva: "Credo che i nove club che hanno ammesso l'errore abbiano avviato i processi per liquidare la società in questione".

