Super League, Tebas: "Vedo Juve, Real e Barça fuori dalla Champions"

SUPER LEAGUE

Il presidente della Liga: "Non credo ci saranno sanzioni economiche. Dovrebbero avere paura"

Per i tre club ancora nella Super League si avvicina il momento della verità e dai microfoni de El Golazo de Gol TV il presidente della Liga lancia l'allarme. "Ho la netta sensazione che l'Uefa escluderà Barcellona, Real Madrid e Juventus dalla prossima Champions League - ha spiegato Javier Tebas -. Dovrebbero aver paura". "Hanno infastidito molti club europei e le istituzioni", ha aggiunto. Getty Images

Dichiarazioni pesanti, che lasciano poco spazio alle interpretazioni e lasciano intravvedere un futuro molto complicato per i tre club coinvolti. "Non penso che possano andare incontro a sanzioni di carattere economico - ha proseguito Tebas -. La punizione per loro sarà verosimilmente la non iscrizione alla prossima edizione". "Per la situazione che si è creata, ho maturato questa idea - ha concluso -. Vedremo quanto accadrà nei prossimi giorni".