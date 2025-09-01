Logo SportMediaset
Calcio

Seattle batte l'Inter Miami di Messi e vince Leagues Cup

01 Set 2025 - 08:43

I Seattle Sounders hanno travolto Lionel Messi e il suo Inter Miami per 3-0, aggiudicandosi la Leagues Cup e completando la loro collezione di trofei di calcio nordamericani davanti a una folla record domenica allo stadio Lumen Field della capitale dello Stato americano di Washington. Osaze De Rosario ha segnato al 26' e Alex Roldan ha trasformato un rigore nella ripresa, prima che Paul Rothrock chiudesse il conto per i padroni di casa, la cui difesa determinata ha messo in difficoltà un'Inter costellata di stelle e guidata da Messi. La frustrazione della squadra di Miami è traboccata al fischio finale e gli arbitri hanno dovuto darsi da fare per sedare una rissa prima che Seattle potesse festeggiare il suo primo titolo di Leagues Cup.

Ultimi video

00:51
MCH ALDOSIVI-BOCA JUNIORS 0-2 MCH

Argentina: Boca, vittoria sotto il diluvio

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

00:38
MCH VISITE MUSAH ATALANTA MCH

Musah, visite mediche con l'Atalanta

03:17
Karlstrom: "Vittoria importantissima"

Karlstrom: "Vittoria importantissima"

03:44
Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

03:00
Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

00:59
Chivu: "Abitudini da cambiare"

Chivu: "Abitudini da cambiare"

01:35
Napoli-Cagliari 1-0: gli highlights

Napoli-Cagliari 1-0: gli highlights

02:02
Lazio-Verona 4-0: gli highlights

Lazio-Verona 4-0: gli highlights

01:57
Torino-Fiorentina 0-0: gli highlights

Torino-Fiorentina 0-0: gli highlights

01:06
Pisa-Roma 0-1: gli highlights

Pisa-Roma 0-1: gli highlights

00:46
Bologna-Como 1-0: gli highlights

Bologna-Como 1-0: gli highlights

00:49
Parma-Atalanta 1-1: gli highlights

Parma-Atalanta 1-1: gli highlights

01:31
MCH ALVERCA-BENFICA 1-2 MCH

Portogallo, il Benfica fa tre su tre

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

David, Vlahovic e Kolo

David, Vlahovic e Kolo

Calcio ora per ora
10:24
Italia-Israele, sindaco Udine: "Inopportuno giocare ora"
09:42
Abodi: "Migliorare stadi, annuncio decisione Var importante"
08:43
Seattle batte l'Inter Miami di Messi e vince Leagues Cup
23:31
Lazio, Sarri: "C'erano emozioni forti, Castellanos fa solo gol belli"
23:20
Inter, Thuram: "Ancora lunga, dobbiamo imparare dagli errori"