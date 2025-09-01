Seattle batte l'Inter Miami di Messi e vince Leagues Cup

I Seattle Sounders hanno travolto Lionel Messi e il suo Inter Miami per 3-0, aggiudicandosi la Leagues Cup e completando la loro collezione di trofei di calcio nordamericani davanti a una folla record domenica allo stadio Lumen Field della capitale dello Stato americano di Washington. Osaze De Rosario ha segnato al 26' e Alex Roldan ha trasformato un rigore nella ripresa, prima che Paul Rothrock chiudesse il conto per i padroni di casa, la cui difesa determinata ha messo in difficoltà un'Inter costellata di stelle e guidata da Messi. La frustrazione della squadra di Miami è traboccata al fischio finale e gli arbitri hanno dovuto darsi da fare per sedare una rissa prima che Seattle potesse festeggiare il suo primo titolo di Leagues Cup.