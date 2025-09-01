Nazionale, esordio con sold out per Gattuso ct

Inizierà con un sold out l'avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Si va infatti verso il tutto esaurito allo Stadio di Bergamo, dove venerdì 5 settembre (ore 20.45) l'Italia affronterà l'Estonia riprendendo il cammino nel girone di qualificazione al Mondiale. Lo comunica la Figc. Sono oltre 18.000 i biglietti emessi per il match, che vedrà gli Azzurri tornare a giocare nella città orobica a quasi cinque anni di distanza dal pareggio con i Paesi Bassi (1-1, gol di Lorenzo Pellegrini). Oggi sono stati rimessi in vendita 800 tagliandi di Curva Sud, acquistabili al prezzo di 20 euro (5 euro per gli Under 12) presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.it.