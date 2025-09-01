Abodi: "Migliorare stadi, annuncio decisione Var importante"

Roma, 1 set. (LaPresse) - Il ritorno del calcio con una forte presenza di pubblico "è un fatto straordinario, nonostante gli stadi spesso non siano ospitali". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a 'Non stop news' su Rtl 102.5. "L'obbligo - ha proseguito - è quello di contribuire a migliorare i luoghi dove si celebra lo sport in generale e il calcio in particolare". Abodi ha commentato anche una delle novità di quest'anno: la decisione del Var spiegata dall'arbitro con un annuncio trasmesso dagli altoparlanti dello stadio. "È indispensabile far comprendere - ha sottolineato -, si è passati da una dimensione umana a una tecnologica e ora deve essere tutto lo stadio a capire la scelta, la decisione. Credo sia importante per avere la presenza di un pubblico che non può vivere di dubbi".