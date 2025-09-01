Logo SportMediaset
Calcio

Italia-Israele, sindaco Udine: "Inopportuno giocare ora"

01 Set 2025 - 10:24

"Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso", premette. Però la sua idea è di rinviare per poi "recuperare" la partita Italia-Israele di calcio in programma il 14 Ottobre prossimo. Il motivo: eventuali problemi di ordine pubblico. A proporlo è il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, in una intervista al Messaggero Veneto. A un anno di distanza dalle polemiche (e dalla stessa partita), c'è una differenza: il sindaco può contare su un sostegno di 20mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop al match.

Ultimi video

00:46
Bologna-Como 1-0: gli highlights

Bologna-Como 1-0: gli highlights

01:14
MCH ARRIVO ZHEGROVA JUVENTUS 01-09 MCH

Juve: l'arrivo di Zhegrova al JMedical

01:19
MCH RIVER PLATE-SAN MARTIN L MCH

River Plate-San Martin SJ 2-0: gol di Lencina e Salas

01:00
MCH DORTMUND-UNION BERLINO MCH

Dortmund-Union Berlino 3-0: scatenato Guirassy, per lui doppietta"

02:39
MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

00:38
MCH VISITE MUSAH ATALANTA MCH

Musah, visite mediche con l'Atalanta

03:17
Karlstrom: "Vittoria importantissima"

Karlstrom: "Vittoria importantissima"

03:44
Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

Dumfries: "Il rigore? Molto dubbio..."

03:00
Inter-Udinese 1-2: gli highlights

Inter-Udinese 1-2: gli highlights

02:59
Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

Genoa-Juventus 0-1: gli highlights

00:59
Chivu: "Abitudini da cambiare"

Chivu: "Abitudini da cambiare"

01:35
Napoli-Cagliari 1-0: gli highlights

Napoli-Cagliari 1-0: gli highlights

02:02
Lazio-Verona 4-0: gli highlights

Lazio-Verona 4-0: gli highlights

01:57
Torino-Fiorentina 0-0: gli highlights

Torino-Fiorentina 0-0: gli highlights

01:06
Pisa-Roma 0-1: gli highlights

Pisa-Roma 0-1: gli highlights

00:46
Bologna-Como 1-0: gli highlights

Bologna-Como 1-0: gli highlights

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

DICH GASPERINI

Gasperini: "Sancho? La Roma non deve pregare nessuno"

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

Il Fenerbahce esonera Mou

Il Fenerbahce esonera Mou

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

13:24
Bergomi: "Chivu dovrà lavorare sulla testa, sara l'anno più difficile per l'Inter"
12:22
Torino, Ngonge: "Buona la prima in casa"
11:10
Nazionale, esordio con sold out per Gattuso ct
10:24
Italia-Israele, sindaco Udine: "Inopportuno giocare ora"
09:42
Abodi: "Migliorare stadi, annuncio decisione Var importante"