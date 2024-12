Inter, la cooperativa del gol avvisa il campionato: la differenza tra buona e grande squadra

Eppure, nella prima mezz’ora dell’Olimpico in campo c’era un’Inter che non lasciava presagire questa vittoria trionfale. Una manovra strozzata sulla trequarti, il dominio territoriale lasciato nelle mani della Lazio, occasioni da gol nemmeno per sbaglio. Un’Inter che ricalcava quella di Leverkusen, che dava l’impressione di non poter mai sbloccare il risultato. Parecchi duelli persi in mezzo al campo, pochissimi palloni in profondità. Lautaro e Thuram erano in campo ma non trovavano il movimento giusto, non dettavano le soluzioni necessarie per lo sviluppo del gioco offensivo. Inzaghi si sbracciava a bordo campo, chiedendo ai suoi centrocampisti di far girare il pallone, ascoltato quasi solo da Barella, molto meno dagli altri.