Scudetto Napoli, il sindaco Manfredi: "Lunedì pomeriggio sfilata con bus scoperto"

"Noi manteniamo la promessa e lunedì organizziamo la sfilata con bus scoperto alle 15 sul lungomare" di Napoli. "Domani in prefettura prepariamo un programma dettagliato. Ci saranno ingressi contingentati per quasi 100mila persone, con quattro maxischermi" al limite dell'area dei festeggiamenti. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Rainews24. "Conte ha detto che questo scudetto è il frutto del lavoro. Vincere due scudetti in tre anni grazie alla capacità del presidente de Laurentiis credo sia una grande soddisfazione", ha aggiunto.