Scudetto Napoli, De Vrij: "Inter poteva fare di più, ora pensiamo alla Champions"

"Abbiamo fatto il nostro, sapevano che dipendevamo dagli altri stasera, noi più di questo oggi non potevamo fare. Ora dobbiamo lasciare tutto questo alle spalle e prepararci al massimo per la finale di Champions. Lo Scudetto? Lo merita chi arriva primo ma c'è la sensazione che potevamo fare molto di più in campionato. Adesso c'è tantissima voglia di fare una grandissima finale, abbiamo lavorato tantissimo e fatto molto bene in Champions e faremo di tutto per finirla al meglio la prossima settimana". Così il difensore dell'Inter Stefan de Vrij dopo la vittoria di Coma che non è servita a vincere lo scudetto.