Scudetto e retrocessioni: attesa per un Consiglio federale cruciale e infuocato

DOMANI ALLE 12

Si preannuncia caldissimo il Consiglio federale della Figc che andrà in scena lunedì a mezzogiorno a Roma. Al centro della discussione soprattutto i verdetti che riguardano scudetto e retrocessioni in caso di nuovo stop al campionato. Nell'assemblea di Lega di venerdì scorso, sedici presidenti di Serie A su venti hanno votato un documento per il blocco retrocessioni e la non assegnazione dello scudetto a meno che non sia l'aritmetica a decretare sul campo i verdetti al momento dell'eventuale sospensione. L'ipotesi algoritmo avanzata dalla Figc si userebbe soltanto per determinare i posti in Europa. Posizione che ha irritato il presidente della Figc Gabriele Gravina e che fa discutere perché coinvolge le categorie inferiori. Nodo scudetto e retrocessioni: Consiglio Figc tappa cruciale

"Non ci siamo iscritti a un sistema di prestigiatori" si lo sfogo del presidente del Benevento Oreste Vigorito dall'alto dei suoi 20 punti di vantaggio sulla seconda e con la promozione praticamente in tasca. La proposta della Lega non ha speranze di passare. Nella votazione di lunedì si prevede una netta vittoria della Figc, che ha tutte le sue componenti a favore (Lega Serie B, Lega Pro, Dilettanti, arbitri, allenatori e AIC) per 18 a 3.