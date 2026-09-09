Infortunio Volpato, lesione di grado moderato al flessore della gamba destra: la nota del Sassuolo

Brutte notizie per il Sassuolo di Alberto Aquilani. Cristian Volpato si è sottoposto agli esami strumentali dopo il problema fisico che l'aveva costretto a lasciare anzitempo il campo durante il derby emiliano con il Bologna. Il comunicato del club neroverde fa luce sulle condizioni dell'esterno:
"U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Bologna-Sassuolo di domenica 6 settembre, il calciatore Cristian Volpato, dopo gli esami del caso, ha evidenziato una lesione di grado moderato al flessore della gamba destra. L’attaccante ha già iniziato l’iter riabilitativo."
L'australiano tornerà sicuramente dopo la sosta Nazionali. Da stabilire in quale partita Aquilani potrà riaverlo a disposizione, se nel match contro il Milan in programma domenica 11 ottobre alle 18 o addirittura dalle gare successive.