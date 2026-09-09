Cagliari, il messaggio per Felici: "Sempre alle tue spalle a spingerti verso la meta"

Un incubo a occhi aperti per l'esterno del Cagliari Mattia Felici, che dopo la lunga guarigione dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro, ora si trova a fare i conti con lo stesso problema, ma al destro. Il Cagliari, tramite i suoi canali sociali, ha voluto rincuorare così il classe 2001: "La vita ti ha messo davanti a una nuova salita da scalare, Ci vorrà tempo, forza e pazienza, ma dietro di te avrai sempre un popolo intero a spingerti verso la meta. Forza Matti, noi ci siamo, siamo tutti con te".