Scontro Pisacane-Spalletti, arrivano le squalifiche: "Atteggiamento provocatorio"

Arriva il verdetto finale sulla scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juvetus. I due tecnici, espulsi in campo, sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato. Di seguito il comunicato
- PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.
- SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.