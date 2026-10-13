Scontro Pisacane-Spalletti, arrivano le squalifiche: "Atteggiamento provocatorio"

13 Ott 2026 - 15:47
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Arriva il verdetto finale sulla scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juvetus. I due tecnici, espulsi in campo, sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato. Di seguito il comunicato 

  • PISACANE Fabio (Cagliari): per avere, al termine della gara, reagito al comportamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria alimentando un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.
  • SPALLETTI Luciano (Juventus): per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria che creava un momento di tensione tra i componenti delle due panchine.
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