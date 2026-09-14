Scontro Mbappé-Psg: ecco come è finito il duello in tribunale

14 Set 2026 - 18:10
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La Corte d'Appello di Parigi ha condannato Kylian Mbappé a versare 60.000 euro di risarcimento al Psg per compensare la "mancanza di liquidità" subita durante i 45 giorni di sequestro dei beni, tra il 10 aprile e il 25 maggio 2025.  Questo perché il campione francese, nell'estate del 2024, aveva chiesto ai transalpini ben 60 milioni di euro corrispondenti a bonus e incentivi che, a suo dire, il club si rifiutava di pagargli. Una richiesta che era stata seguita da una procedura di sequestro cautelativo dei conti del club. Il Psg alla fine è stato costretto a trovare all'ultimo minuto una linea di credito per "far fronte alle proprie esigenze finanziarie ", il che ha comportato una spesa ulteriore. A conti fatti è stato il Psg a vincere la causa in tribunale contro Mbappé, che però non dovrà versare l'euro simbolo chiesto come danno all'immagine e alla reputazione del Psg. 

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