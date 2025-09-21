Logo SportMediaset
Scontri tra tifosi prima di Cremonese-Parma fuori dallo stadio

21 Set 2025 - 14:59

Scontri tra i tifosi di Cremonese e Parma prima della partita che inizierà allo Zini di Cremona alle 15. Il contatto fra i supporter lombardi e quelli emiliani è avvenuto nelle vicinanze dello stadio ed è durato pochi minuti. Secondo quanto si è appreso, una cinquantina di ultras in tutto si sono affrontati a calci e pugni, sono stati divelti cartelli presumibilmente con l'intenzione di usare le aste come bastoni e diverse auto in sosta sono state danneggiate. L'intervento delle forze dell'ordine, che hanno lanciato lacrimogeni, ha risolto la situazione disperdendo i tifosi. Al momento non risultano feriti e la situazione è tornata alla normalità. 

