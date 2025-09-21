Logo SportMediaset
Calcio

Lazio, Zaccagni: "Perso derby per errore stupido, ora ripartiamo"

21 Set 2025 - 15:52

"Abbiamo preso gol per un errore stupido quando avevamo la partita in mano, poi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Dispiace perché ci è mancato solo il gol". Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni di DAZN, dopo il derby perso contro la Roma. Parlando della situazione di classifica della squadra, poi, Zaccagni ammette sia "logico che 3 punti in 4 partite ci pesino, ma ora è il momento di compattarci e andare avanti. Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento avuto, che è l'unico appiglio per andare avanti. Dobbiamo ripartire da qui già dal match contro il Genoa", conclude.

Calcio ora per ora
17:15
Lutto nel calcio inglese: morto Matt Beard, aveva 47 anni
16:00
Torino, Cairo contestato: 5mila in corteo
15:52
Lazio, Zaccagni: "Perso derby per errore stupido, ora ripartiamo"
15:11
Roma, Pellegrini: "Ero a un passo dall'andar via, commosso al gol"
14:59
Scontri tra tifosi prima di Cremonese-Parma fuori dallo stadio