Lazio, Zaccagni: "Perso derby per errore stupido, ora ripartiamo"

"Abbiamo preso gol per un errore stupido quando avevamo la partita in mano, poi abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare. Dispiace perché ci è mancato solo il gol". Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai microfoni di DAZN, dopo il derby perso contro la Roma. Parlando della situazione di classifica della squadra, poi, Zaccagni ammette sia "logico che 3 punti in 4 partite ci pesino, ma ora è il momento di compattarci e andare avanti. Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento avuto, che è l'unico appiglio per andare avanti. Dobbiamo ripartire da qui già dal match contro il Genoa", conclude.