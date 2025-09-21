Roma, Mancini: "Ogni derby un magone, importante avere tanti leader"

"Si può essere capitani anche senza fascia? Sì, è sempre stato così nello spogliatoio. Ci sentiamo importanti, avere tanti leader è una grande cosa e cerchiamo di dare una mano a chi arriva. Ogni derby è sempre un magone nello stomaco, per Roma è una partita importante e cerchiamo di farlo capire anche ai nuovi. Dal riscaldamento i tifosi ti fanno capire cosa è il derby. Siamo contenti per questa vittoria". Così Gianluca Mancini, difensore della Roma, a Dazn, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio.