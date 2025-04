Scontri Spezia-Reggiana, i Daspo per gli ultras salgono a 16

Altri sette Daspo ad altrettanti tifosi della Reggiana per gli scontri avvenuti alla Spezia prima della partita contro la squadra locale lo scorso 5 ottobre. Li ha disposti in queste ore il Questore della Spezia, Sebastiano Salvo. Quattro dei sette tifosi reggiani sono stati interdetti dalle manifestazioni sportive per un anno, il quinto per due anni mentre per gli ultimi due il divieto di accedere si prolunga per cinque anni in considerazione della recidiva, con l'obbligo di presentazione alla Polizia. Quel giorno due fazioni delle rispettive tifoserie vennero a contatto in città, a circa un chilometro dallo stadio "Alberto Picco" dove si sarebbe svolta la partita valida per il campionato di serie B. Il 21 ottobre successivo furono comminati i primi nove Daspo a cinque reggiani e quattro spezzini con interdizione da 1 a 5 anni, otto dei quali con obbligo di firma come convalidato dal gip del Tribunale della Spezia.