Scontri in A12 tra ultras Perugia e Lucchese: un arresto e 3 denunce

I successivi approfondimenti investigativi della Digos di Perugia, in collaborazione con la Digos di di Lucca, e la visione delle immagini registrate dal personale della Polizia Stradale di Viareggio intervenuto al momento dei fatti, oltre a quelle riprese dai sistemi di videosorveglianza dell'area di servizio, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il 33enne, immortalato mentre colpisce con un bastone di legno un altro tifoso, al momento non identificato. Il 33enne era stato denunciato in passato per aver partecipato agli scontri tra tifosi in occasione della partita di calcio Perugia-Cesena. Arrestato in arresto in flagranza differita, su disposizione del pm è stato portato in carcere. Oltre al 33enne, anche altri tre tifosi, della Lucchese sono stati identificati e denunciati alla Procura di Lucca.